Zázrak!!!

Minulý týden nám Česká televize připravila několik pořadů o knězi Josefu Toufarovi, jenž zemřel 25. února 1950. Byly, nutno přiznat, velmi působivé. Dokonce v jednom z nich se slzami vyprávěly tehdejší přímé účastnice mše, při níž se začal pohybovat kříž na oltáři. Devatenáct žen pohyb »vidělo« a podávalo o tom svědectví. To, že kněz Toufar byl velmi oblíben mezi věřícími, je jistě možné. To, že výslechy, které následovaly, nebyly pro něj jednoduché, chápu. Že by však v oné době se Státní bezpečnost pro něho bála přijet a zatknout ho, a proto musela vymyslet podraz, je zřejmě jen fabulace. Ale o to nejde. Jde o pohybující se kříž. Nikoli o »pravdu či nepravdu« v inscenaci jednoho brněnského divadýlka vyprávějící o krutých mučeních mučedníka Toufara, ale o to, že »křížový problém« byl záminkou k útoku na celou církev. Na opatření, které tehdy bylo přijato, i když dnes se na něj díváme pochopitelně jinak, nemohl nijak přispět kněz z vesnice Čihošť a jeho (?) pohyblivý kříž. Katoličtí preláti se dali do války s tehdejším režimem už v polovině roku 1948. »Čihošťský zázrak« byl jenom nepatrnou kapkou v tomto střetu.

Dosud jsme mohli slyšet, že šlo o provokaci StB. Tentokrát tato varianta nebyla použita. Pořady byly připraveny tak, aby divák měl nabýt dojmu, že skutečně »o zázrak« šlo, že »Bůh ukázal, že je mezi námi« a, jak prý řekl sám kněz Toufar, »tady je váš spasitel«. Kde vlastně onen spasitel měl být? V kříži, za křížem?

Česká televize tak nejméně nábožensky založenému národu Evropy předložila vysvětlení, které mělo zřejmě stvrdit existenci Boha a napomoci k Toufarovu svatořečení. Je-li to však pravda, proč onen Bůh se rozhodl uskutečnit zázrak právě v Čihošti? Proč o »pohybujícím se« kříži se státní orgány dozvěděly opožděně a teprve po měsíci, podle ČT, kněze zatkly? Nebýt následné úmyslně rozšiřované šeptandy, nikdo by zřejmě »o zázraku« nevěděl. Proč však raději ve všech kostelích po naší vlasti se kříže nezačaly pohybovat? Bylo by to účinnější a zároveň by šlo o daleko jednoznačnější boží vyjádření proti režimu. Toho Boha, jenž nedokázal zabránit hrůzám z Birkenau a v dalších místech světa, mučíren i popravišť nacistické éry. Proč Toufara nezachránil od »děsivých výslechů« estébáka Máchy, bylo-li to všechno tak, jak se traduje? Podotýkám, že způsoby vyšetřovatelů z padesátých let odsuzuji, jestliže se skutečně prokázaly a prokážou. A jak to vlastně skutečně bylo? Dodnes nikdo neví.

Vysvětlení pohybu kříže jsme se nedočkali. Jen přímé i nepřímé poukázání na zázrak. Na »prst Boží«, který ani nezahrozil, jen přítomným sdělil, že je s nimi. A v čem s nimi měl být, když přece Toufar nekázal v té chvíli proti režimu? V odsudku neznabohů, jimiž mohli být i muži v kostele sedících žen, kteří nechodili do kostela a za panem farářem ke zpovědi? Pochopitelně mohlo jít i o režim. Pan farář Toufar mluvil v jinotajích, které bylo možné vykládat všelijak.

To, že kněz zemřel měsíc po zatčení, musilo být pro vyšetřovatele nepříjemné. Mohly tak vzniknou báje a legendy, a také vznikly. Ani pak se o skutečném zázraku nemluvilo, až teprve ČT nám naznačila, že o něj právě šlo. Ve 21. století ve středu Evropy.

Jaroslav KOJZAR