Efekt sněhové koule

Volby na Slovensku šokovaly i za hranicemi. Když se jasným vítězem parlamentního klání stane formace, která ještě v polovině ledna měla v preferencích ani ne šest procent a v polovině listopadu jí hrozilo, že do Národní rady vůbec neproklouzne (a teď má víc než třetinu všech mandátů za 25 %), pak navzdory mediální masáži není něco samo sebou…

Prý se tomu říká »efekt sněhové koule«, každopádně to není normální. Spíš to lze charakterizovat tak, že nepoučitelní přihazují na co největší pytel bez ohledu na jeho ideovou nevyprofilovanost. Jakkoli Matovičovo OĽaNO se díky svému lídrovi opět až na posledním místě kandidátky projevilo jako naprostý mistr marketingového tažení. A to ještě větší, než u nás Piráti nebo ANO 2011. Nejen populární Matovičova cesta do Cannes a polepení tamní exministrovy luxusní vily plakáty »Majetek Slovenské republiky« si zaslouží respekt. Teď ještě bude záležet na tom, nakolik se nový premiér z enfant terriblea politické scény promění v kultivovaného státníka. Nakročíno zatím má. Že by ale jeho vláda vydržela čtyři roky, je přesto velmi nepravděpodobné. Hrát si na někoho, kdo prý přinese do politiky čistotu a úplně nové přístupy, je sice možné, ale věřit tomu může jen naprostý naiva. Vsadit si lze spíš na to, že z OĽaNO bude další Mečiarova HZDS či Dzurindova SDKÚ. Ale i další Ficův soc. dem. Směr.

Bývalí voliči Směru, zklamaní jeho zkorumpovaností a údajnými kontakty na podsvětí, přitom na Slovensku měli zřetelnou pozitivní alternativu. A to buď v podobě uskupení Socialisti.sk (nakonec získalo zanedbatelných 0,55 %), nebo v Solidaritě (dokonce mikroskopických 0,11 %). Voliči se ovšem báli zariskovat, a tak si zahazardovali jinak. Co z toho, že na tom nejspíš zase budou ekonomicky byti…

Ale ještě jeden zajímavý dopad sobotní den D i pro ČR měl. Slovenské volby také potvrdily, že jestli něco jeho veličenstvo volič levicovým stranám nevěří, tak je to ultrapravicový populismus a falešné vlastenectví. Nacionální útoky a zastrašování fakt nejsou řešení, jak získat zpět ztracená procenta. Slováci odmítli automatické (preventivní) zaškatulkovávání běženců či menšin do šuplíku »nepřizpůsobiví«, jakkoli je jasné, že zoufalí lidé dělají občas zoufalé věci. Od skutečné levice se ale logicky očekává spíš podaná ruka a hledání pozitivních přístupů a řešení. Téměř každý je totiž začlenitelný, i když to chvíli trvá. Přesvědčit se o tom ostatně můžeme třeba u jiných našich sousedů, v Německu. Hysterická propaganda Kotlebovců, Harabinovy Vlasti, SNS a Směru prostě oslovila jen pramálo. Bude tomu tak příští rok i u nás?

Roman JANOUCH