Ilustrační FOTO - Pixabay

Problémy s překupníky energií

Společnost Stabil Energy přišla o licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a nesmí již dodávat zákazníkům elektřinu a plyn.

»Jedním z důvodů pro zrušení této licence bylo mimo jiné to, že se společnost dopustila nekalých obchodních praktik. Toto odůvodnění bylo v rozhodnutí o zrušení licence použito poprvé,« uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Zmíněné odůvodnění podle něj bylo uplatněno u plynu, u elektřiny bylo důvodem zrušení licence firmy neplnění finančních předpokladů. Za nekalé obchodní praktiky dostala Stabil Energy loni v únoru od energetického úřadu pokutu čtyři miliony korun. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Tomáš Zabloudil, který ve Sbírce listin figuruje jako jednatel společnosti, tehdy uvedl, že firma se proti postupu úřadu bude právně bránit. ERÚ podle něj rozhodnutí založil na nedostatečných důkazech a celou věc dezinterpretoval. Předloni dostala Stabil Energy od úřadu jinou pokutu ve výši dvou milionů korun z podobných důvodů.

Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodávala společnost Zelená elektřina na konci letošního ledna elektřinu 1925 a plyn 2481 odběratelům. Stabil Energy už evidována není. »Na Energetický regulační úřad se od července 2019 do dnešního dne obrátila přibližně tisícovka spotřebitelů, kteří byli v rámci prodeje části závodu někdejšího dodavatele energie Stabil Energy převedeni k novému dodavateli Zelená elektřina. Stěžují si na to, že jim bylo dodáno chybné vyúčtování nebo jim nebylo zasláno vůbec. Nevědí přitom, u koho urgovat vyúčtování nebo uplatnit reklamaci, zda u minulého nebo nového dodavatele. Stejně problematické je i řešení přeplatků, které by jim měly být vráceny,« uvedl na webu ERÚ.

Úřad podotkl, že zatímco při běžné změně dodavatele platí, že spotřebitel automaticky obdrží konečné vyúčtování a je s ním vypořádán nedoplatek či přeplatek, u převodu v rámci prodeje části závodu je situace jiná. »V takových případech se nejedná o standardní změnu dodavatele, není nutné uzavírat novou smlouvu ani vyhotovovat mimořádné vyúčtování. Smluvní vztah a další podmínky, za kterých je spotřebitelům energie dodávána novou společností, se nijak nemění,« sdělil ERÚ. Dodal, že dodavatel Zelená elektřina by proto měl řešit i případné reklamace vyúčtování, a především vracet přeplatky, i když vznikly v době, kdy byli spotřebitelé u původního dodavatele.

(ng)