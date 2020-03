Ilustrační FOTO - Haló noviny

ANO ustoupilo od zvyšování plateb

Poslance čeká schvalování předlohy KSČM o zavedení automatického mechanismu plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Diskutovat budou rovněž o možnosti zavést pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance, jak v novele zákoníku práce navrhují komunisté.

Sněmovna měla o předloze KSČM na zavedení automatické valorizace plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce hlasovat už v lednu. Na návrh předkladatelky Hany Aulické Jírovcové (KSČM) ji však vyřadila z programu, aby se o ní mohlo dále jednat, protože se zatím komunistům nepodařilo přesvědčit ANO pro návrh hlasovat. Prvním čtením prošla předloha hladce, ve výboru pro zdravotnictví ji však poslanci zamítli. Proti tomuto požadavku Andrey Brzobohaté (ANO) byli kromě stínové ministryně práce a místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové zástupci Pirátů a SPD. Podle Aulické normu podporují i Starostové a ČSSD. Problém představuje ANO, podle kterého jsou problémem finance, které by tato změna obnášela. Komunisty zdůvodnění překvapilo, protože vláda se k návrhu postavila neutrálně. Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) předkladatele podle slov Aulické ujistila, že potřebné finance by se daly najít. »Jsme proto přesvědčeni, že předlohu v podobě, kterou navrhujeme, lze přijmout. Všichni by si měli především uvědomit, že to je ve prospěch celého zdravotnictví,« uvedla v lednu Aulická. Připomněla, že státních pojištěnců je 5,9 milionu a stát letos za každého odvádí 1067 Kč měsíčně. To je podle ní málo, neboť státní pojištěnci čerpají téměř 60 % objemu poskytnuté zdravotní péče.

Platby státu by se podle předlohy vypočítávaly ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Brzobohatá poukazovala na to, že tyto údaje se po jejich zveřejnění ještě zpřesňují, a není jasné, který z nich by se pro výpočet použil. Uvedla rovněž, že přesnější úpravu valorizace plateb chystá vláda. Vostrá našemu listu řekla, že ještě nic není ztraceno, komunisté zatím se zástupci ANO nejednali, prostor ještě vidí na začátku začínající schůze. »My se pochopitelně nevzdáváme a z boje neutíkáme, naši předlohu považujeme za důležitou, takže z požadavku neustoupíme,« zdůraznila.

Aulická: Jednat budeme dál

»Vzhledem k tomu, že nás už v březnu čeká první jednání o rozpočtu na rok 2021, byla bych ráda, kdyby se spojilo i s možným prohlasováním automatické valorizace za státní pojištěnce. Ale jak zatím předjímala paní ministryně Schillerová, tak bohužel těch 14 mld. Kč, které by byly pro rok 2021 zapotřebí, podle svých slov nemá kde nalézt. My jsme řekli, že alespoň 3,5 mld. Kč pro příští rok na nárůst plateb pro státní pojištěnce je pro nás nepřekročitelný,« prohlásila pro Haló noviny Aulická. Potvrdila, že stále je to v jednání a předkladatelé dělají vše, aby návrh prosadili. »Nechci hájit státní rozpočet 2021, není to vůbec naše pozice, ale pokud se snažíme prosadit nějaké věci, musíme chápat i to, že peníze na výdaje tam někde být musí,« dodala. KSČM s tím chce podle ní spojit i otázku budoucnosti českého zdravotnictví.

Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle Aulické přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle ní dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil. Zároveň dochází k paradoxní situaci, kdy sice výši vyměřovacího základu pro státní pojištěnce stanoví zákon, ale pro její aktuální výši je třeba sledovat nařízení vlády, text nižší právní síly.

S pětitýdenní dovolenou komunisté asi neprorazí

Návrh KSČM na uzákonění pětitýdenní dovolené, která je ve Sněmovně před druhým čtením, ve výborech pohořel. Komunisté chtějí srovnat délku zákonné dovolené všech zaměstnanců s dovolenou státních zaměstnanců. Ti mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Novela by podle nich nynější nerovnost odstranila. Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič za předkladatele už v květnu položil otázku, zda v situaci, kdy řada firem díky kolektivnímu vyjednávání už přistupuje na dohodu s odborovými organizacemi a sjednává dovolenou v délce pěti týdnů, by nebylo vhodné využít a ujednotit tuto právní úpravu také v zákoníku práce. Hana Aulická dodala, že zhruba 75 % firem využívá už pět týdnů dovolené. Ale jak zajistit, že tento benefit budou mít zaměstnanci garantovaný i poté, kdy může dojít k ochlazení ekonomiky v ČR?

Prodloužení dovolené to tedy nemá ve Sněmovně jisté. Podporuje ho sice ČSSD či SPD, ANO je však nejednotné. Vláda se na stanovisku neshodla. Někteří poslanci varovali před tím, že delší zákonná dovolená může ohrozit mnohé provozy.

To jsou jen dva body ze zhruba 260, které poslance v březnu čekají, ne na všechny se ovšem dostane. Sněmovna mj. rozhodne o senátní snaze zrušit nulovou toleranci alkoholu u cyklistů a o zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat. Poslanci by měli schvalovat i zavedení odchodného pro obecní strážníky. V úvodním kole by mohli debatovat o nových pravidlech nakládání se střelnými zbraněmi a o stanovení mantinelů pro lobbování politiků. Čeká je vládní novela o soudech a soudcích, jejíž části představitelé soudů kritizují. Nesouhlasí s tím, aby komise pro výběr nových soudců sestavoval ministr spravedlnosti.

