Ilustrační FOTO - Pixabay

Policie obvinila trojici mužů, kteří měli u sebe arzenál zbraní

Z nedovoleného ozbrojování obvinili kriminalisté trojici mužů ze středních Čech a jižní Moravy. Při domovních prohlídkách u nich našli mimo jiné pistole, kulomety, granátomet a větší množství munice. Obvinění jsou stíháni na svobodě, informoval na webu mluvčí Národní centrály boje proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Stát bude kontrolovat dovoz vybraných volně prodejných zbraní, konkrétně expanzních zbraní a zbraní pro náboje typu Flobert. Nařízení schválila vláda.

Podle kriminalistů si jeden z obviněných nejméně od roku 1997 opatřoval střelné zbraně bez potřebného povolení za účelem jejich dalšího prodeje a rozšíření své vlastní sbírky. Zbraně podle kriminalistů získával na burzách v Česku, Belgii a Rusku. "Dále si měl opatřovat znehodnocené zbraně, které za pomoci dalších osob reaktivoval a poté prodával, nebo je uchovával ve větším množství v místě svého bydliště společně s dalšími předměty, které například obsahovaly trhavinu pentrit," uvedl Ibehej.

Policisté při domovních prohlídkách u tří podezřelých našli přes 10.000 kusů střeliva, sedm granátů, stejný počet kulometů, 12 samopalů, pět pušek, osm pistolí a granátomet. Mezi zadrženými věcmi byly také čtyři tlumiče, 36 náhradních hlavní různé ráže a řada dalších částí k opravám a úpravám střelných zbraní.

"Některé zajištěné předměty byly v technickém stavu, který vylučoval bezpečnou manipulaci, a proto byla nezbytná jejich okamžitá likvidace pyrotechnickou službou," uvedl Ibehej. Dodal, že mezi zajištěnými zbraněmi byla pistole upravená z původní ráže flobert na ráži devět milimetrů. "Takto upravené zbraně jsou v hledáčku zahraničních bezpečnostních sborů, zejména Velké Británie," uvedl Ibehej.

Dovoz volně prodejných zbraní bude v ČR podléhat kontrole

Stát začne kontrolovat dovoz vybraných volně prodejných zbraní, konkrétně expanzních zbraní a zbraní pro náboje typu Flobert. Cílem je především ohlídat reexport těchto výrobků do západoevropských zemí, kde jsou ve zvýšené míře používány při trestné činnosti. Jde asi o 250 obchodních případů ročně. K vyřizování agendy vznikne nové pracovní místo. Změna nastane od 1. dubna. Vyplývá to z materiálu, který schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu.

Některé společnosti podle ministerstva vnitra a policie ČR expanzní zbraně a "flobertky" doveze ze států mimo EU, například z Turecka a následně je zasílá zákazníkům v jiných zemích, kde je nakládání s nimi zakázáno nebo je podmíněno povolením. Zbraně jsou v těchto státech pak často využívány k trestné činnosti. Podle materiálu je kvůli tomu ČR vnímána jako problematická zdrojová země těchto zbraní.

Návrh změny nařízení vlády zavádí povinnost podnikatelům žádat o povolení k dovozu, které podléhá správnímu poplatku 500 korun. Do státního rozpočtu by to mělo přinést zhruba 125.000 korun ročně, které by měly snížit náklady na plat státního zaměstnance zaštiťujícího tuto agendu. Personální náklady by od dubna do prosince měly činit přes 670.000 korun.

Do ČR je ročně podle dat Generálního ředitelství cel dovezeno zhruba 20.000 expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert.

(čtk)