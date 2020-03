Ilustrační FOTO - Pixabay

Tabákový průmysl - pilíř české ekonomiky

Tabákový průmysl bývá stigmatizován, ba démonizován. Pravdou však je, že je významnou a důležitou součástí české ekonomiky. Ba jedním z jeho pilířů. Český tabákový průmysl překonal krizi a znovu zvyšuje své zisky. Zejména díky moderním alternativám klasických cigaret.

Renesanci tabákových firem potvrzují čísla z loňského roku. Všem klíčovým hráčům loni rostl zisk mezi 10-15 procenty. Podobná čísla hlásí i svět. Počet kuřáků roste, avšak nekouří klasické cigarety, ale e-cigarety a zahřívaný tabák, neboli volí takzvané vapování. »Vapování je díky skutečnosti, že neobsahuje tabák a že při něm nedochází k žádnému hoření, které je zdrojem tisíců škodlivých látek, lepší alternativou pro dospělé kuřáky klasických cigaret a že tento segment bude dlouhodobě narůstat,« uvedl Jaroslav Fišer, regionální marketingový ředitel pro produkty nové generace ve společnosti Imperial Brands.

Podle něj jsou nové formy kouření obzvláště zajímavé pro stávající kuřáky tradičních cigaret. Mohou zlepšit své zdraví i významně ušetřit. »Kupříkladu jedna náplň našeho vaporizéru blu odpovídá přibližně jedné krabičce klasických cigaret, přičemž cena je zhruba poloviční. Dá se tedy říci, že vedle snadné obsluhy, rychlého nabíjení, dvou intenzit nikotinu a široké nabídky příchutí je vapování pro spotřebitele méně finančně náročné. Výhoda pro dospělé kuřáky spočívá v tom, že značka blu nabízí zdravotně méně škodlivou alternativu, ale je pouze na zákazníkovi, zda pro sebe vyhodnotí jako nejvhodnější cestu úplného vzdání se cigaret, kombinace kouření a vapování, nebo zda blu využije jako svoji cestu k úplnému opuštění užívání nikotinu. Naše vaporizéry přinášejí dospělým kuřákům možnost volby,« uvedl Fišer.

Přestože tabákový průmysl zvedá hlavu, čelí stále řadě kampaní. Podle Fišera je démonizace tabákového průmyslu někdy až hysterická. Kritici zapomínají na to, že každý má právo volby, a že tvrdá regulace nenese to ovoce, o kterém protitabákoví aktivisté sní. »Tabákové výrobky jsou předmětem regulace od 60. let 20. století, kdy se na krabičkách cigaret v USA objevila první varování. V posledních 15 letech potom regulace významně zesílila v mnoha zemích na celém světě. Většina těchto opatření, jako jsou stejnobarevné krabičky cigaret nebo zákazy reklamy v místě prodeje či vysoká spotřební daň, však nepřinesla znatelný dopad na spotřebu cigaret. Tato opatření nicméně přispěla ke stigmatizaci kuřáků a mezi jejich výsledky můžeme počítat i rostoucí černý trh,« uvedl Fišer.

Podle Fišera kritici také zapomínají, že tabákový průmysl patří ke společensky nejodpovědnějším. Firma Imperial Brands například již třikrát v řadě získala ocenění od nezávislého mezinárodního institutu Top Employers, který posuzuje přístup k zaměstnancům.

O Imperial Brands

Imperial Tobacco CR, s. r. o. (Imperial Brands), která patří do rodiny mezinárodní společnosti Imperial Brands PLC, se řadí mezi přední distributory tabákových výrobků na českém trhu, kde působí již více než 25 let. Je součástí mezinárodní skupiny, která zaměstnává více než 30 000 zaměstnanců ve 160 zemích světa a několikrát získala ocenění Top Employer. Do portfolia značek patří cigarety Davidoff, West, P&S, Gauloises Blondes, R1 Blue, Ernte 23, Reval, Cabinet, Superkings, L&B, tabáky Golden Virginia, Drum, P&S, West, doutníčky Vegafina a dutinky Route 66 a P&S. Produkty nové generace jsou na českém trhu v tuto chvíli zastoupeny značkou vaporizérů blu a značkou beztabákových nikotinových polštářků ZoneX.

(ste)