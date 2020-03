Vozíčkáři protestovali proti bariérám

Na to, že se vozíčkáři při cestování vlakem potýkají s řadou překážek, upozornilo shromáždění na pražském hlavním nádraží. Pořadatelé z neziskové organizace Asistence, která poskytuje sociální služby, apelují na vládu, aby se přihlásila k závazné koncepci odstranění bariér při cestování vlakem.

Setkání se zúčastnily tři desítky lidí, většinou vozíčkáři se svými asistenty. Společně sestavili nápis Vlakembezbariér.cz, jedna z účastnic držela transparent »Cílem je, aby každý mohl přijít na nádraží a jet, kam chce«. Právě to podle ředitele Asistence Erika Čipery vozíčkáři v ČR nemohou. V současnosti si totiž musí nahlásit cesty vlakem s denním až dvoudenním předstihem. Ani to však není zárukou, že se pak cesta uskuteční.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ředitel upozornil, že od roku 1989 byla bezbariérově upravena pouze čtvrtina nástupišť a nádražních budov v ČR. Cestování pak vedle bariérových vlaků na tratích handicapovaným ztěžují i často nefunkční nástupní plošiny. »Od lidí máme informace, že dvě až tři plošiny z pěti se porouchají,« řekl. Vlak se pak podle něj buď zastaví, nebo jsou handicapovaní s vozíkem přenášeni ručně, což je nebezpečné.

České dráhy uvedly, že vypravují 4845 bezbariérových vlaků, což jsou dvě třetiny všech spojů. »Mnohé naše regionální i dálkové linky jsou stoprocentně bezbariérové. Síť bezbariérových spojů se průběžně rozšiřuje,« řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Nutností pro objednávání handicapovaných 24 hodin předem je podle ní jednotný čas pro celou Evropu, který vychází z nařízení EU.

Správa železnic uvedla, že má bezbariérový přístup na nástupiště na 54 procentech nádraží, do roku 2025 to bude 72 procent stanic. V případě budov je na páteřních tratích bezbariérově přístupných 37 procent nádraží, v roce 2025 to bude téměř 45 procent. Ke sladění požadavků na bezbariérovost nádraží a na jejich potřebné úpravy slouží od loňského roku platforma pro setkávání zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, osobních dopravců a Správy železnic, dodala Správa železnic.

»Chceme, aby vláda deklarovala, že chce bezbariérové cestování vlakem,« zdůraznil Čipera. Právě vyjádření vlády a koncepce s termíny postupného odstraňování bariér podle něj v současnosti chybí. Postižení sbírají i podpisy pod petici. Podle Čipery bude předána premiérovi Andreji Babišovi.

(ste)