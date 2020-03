Úspěch, nebo neúspěch?

»Milion chvilek« nám po více než dvouměsíčních prázdninách zorganizoval novou demonstraci svých příznivců. Tentokrát přibyl k seznamu dosavadních »nepřátel demokracie a svobody« nový subjekt. Ombudsman Stanislav Křeček zvolený zcela demokraticky Poslaneckou sněmovnou. Co vadí na Křečkovi? Že prý nebude fandit menšinám, že bude údajně prosazovat politiku současné vlády. Tak to alespoň zaznívalo mezi účastníky nedělní demonstrace. Přeloženo do srozumitelného jazyka - vadí to, že v čele státu, včetně ombudsmana, nejsou jejich lidé.

Tentokrát se však média nepředháněla v poskytování informací o akci »chvilkařů«. Ani televizní stanice jim nevěnovaly tolik pozornosti, pokud jim ovšem nějakou vůbec věnovaly. Nebylo to jen proto, že místo deseti či dokonce statisíců účastníků přišly demonstrovat jen neupřesněné tisíce. Tisíce může znamenat totiž mnoho nebo málo. Spíše však málo, protože jinak by číslo bylo daleko přesnější. Kdo mluvil, víme. Byli vybráni tři, kteří Zemanovi a Babišovi evidentně nefandí. Pro média to nebylo tak zajímavé, pochopitelně kromě České televize, ani skutečně velké hvězdy se neúčastnily »chvilkařského jamboree«, proto se ve zpravodajství ČTK objevilo jen jméno zpěvačky, operní star Dagmar Peckové, jež své nové renomé získala svým prohlášením, že ji »babišovci chtějí zlikvidovat«. Jinak zřejmě málo ví, co se u nás děje, protože její stálé bydliště je mimo hranice naší země.

Charakteristické bylo i to, že své shromáždění stoupenci Milionu chvilek svolali na Staroměstské náměstí a tlačili se vedle nově stavěné repliky Mariánského sloupu, symbolu národní porážky a konce náboženské a vlastně nejen náboženské svobody. Lze si to vykládat všelijak.

Zdá se, že »chvilkařům« dochází dech, anebo že by peníze? Brněnská akce proti Křečkovi byl trapas, následné demonstrace pod schody paláce ombudsmana se účastnilo jen na dvě tři stovky aktivistů – to na město Brno je opravdu málo. Show před železniční stanicí v Náchodě odbylo třicet čtyřicet křiklounů, i to je pro takové město jako je Náchod skutečně nic. Proto si ČTK všimla jenom nápisů zdvižených nad hlavami. Bylo na nich napsáno například »Rusko-čínské chování totalitou zavání«, »Chceme jít cestou EU, ne Orbána, Kaczyńského cestou«, či »Média politikům nepatří«.

A tak další akci si sice Minářova parta může odškrtnout, ale že by z ní mohli být jejich protektoři nadšeni, silně pochybuji.

Otakar ZMÍTKO