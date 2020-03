Plesání

Nedávno jsem se opět přesvědčil, jak čas letí a doba se mění.

Třikrát za sebou jsem byl na školním plese, hlavně se podívat na taneční a pěvecké vystoupení dcery na úvod plesů, která tím všem dokázala, že není pravda, že je celá táta. Součástí tohoto plesu je už tradičně slavnostní stužkování deváťáků. Letos jsem tam proto byl naposledy.

Až při pohledu na slavnostní výzdobu, jejíž součástí byl velký nápis: »9.A 9.B 2011-2020«, jsem si uvědomil, že jsem přestal chodit do školy přesně o dvacet let dřív, než dcera začala. Tehdy jsme měli maturitní ples v pražské Lucerně. Pamatuji si z něj už jen pár drobností, ale živě se mi připomněly právě porovnáním se současností.

Předně si vzpomínám, že nám tehdy přišlo pivo desítka za deset korun a dvanáctka za dvanáct šíleně drahé a radši jsme kupovali litrovou láhev vína za sedmdesát – přece jen vydržela déle než dva kelímky piva.

Druhé kulhající porovnání byl samotný slavnostní akt. Nás tehdy poskládali všechny naráz na taneční parket a šerpování všech tříd proběhlo současně. Nyní celý proces trval kolem dvaceti minut a stužkovaní se několikrát prošli sálem v různých párech. K samotnému slavnostnímu rozloučení s připíchnutím stužky přicházeli po oznámení jména za většího či menšího ohlasu – to asi podle toho, kolik »Hujerových« se jednotlivým deváťákům podařilo dostat na ples.

Byl to zvláštní pocit, když jsem viděl v gala ty, které si matně vybavuji třeba za školky – některé bych už ani nepoznal.

Hlavním šokem se stala situace u výčepu, když jsem si šel pro »osvěžení«. Stužkovaní deváťáci suverénně požadovali alkohol a ještě suverénněji si ho odnášeli. Musím to porovnávat s naší zkušeností z Lucerny. Měli jsme ve třídě spolužáka, který tehdy vypadal jako náš o hodně mladší bratr. Mně tehdy říkali »Hutka« a nikdy jsem problém s obstaráním alkoholu neměl, ale po něm občanku chtěli vždy.

Ne, nechci končit moralizováním, že patnáctileté děti by pít neměly. Ani když se obléknou do gala a připadají si starší. Vlastně dělají »jen« to, co vidí kolem sebe. Možná bude něco na tom, co řekl jeden můj známý: že tato tradice u základní školy nemá logiku. Ale ani to neřeší problém předčasného požívání…

Zbyšek KUPSKÝ