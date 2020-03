Ilustrační FOTO - Pixabay

Afghánistán. Zahrnout ženy do mírového procesu

Favzía Kúfiová z Afghánistánu od dětství snila o tom, že se stane lékařkou. Když se však v 90. letech v její zemi dostalo k moci hnutí Tálibán, musela se svého snu vzdát. Tálibán vyhnal ženy z veřejného prostoru, jejího manžela poslal do vězení a ji samotnou coby pozdější političku se pokusil zavraždit, píše BBC.

Nakonec ale s Tálibánem zasedla k jednacímu stolu. S tím Tálibánem, který v sobotu podepsal jakýsi pokus o mírovou smlouvu s USA, se zemí, které ho zbavily jeho někdejší moci…

Kúfiová byla jednou z hrstky žen v celoafghánské delegaci, která vyjednávala s bývalými islamistickými vůdci. Tato zasedání probíhala právě souběžně s mírovými debatami organizovanými USA v rámci začínající Trumpovy předvolební kampaně.

Tálibán zprvu odmítal s afghánskou vládou jednat. Své rozhodnutí vysvětloval tím, že loutkový kabinet (jak mu říkal) neuznává. Ale pod tlakem USA a Ruska nakonec přistoupil na jednání s neoficiální afghánskou delegací. A právě v ní byla při třech příležitostech i Kúfiová. Žena, jejíž život Tálibán dramaticky ovlivnil, zavedla debatu s členy hnutí rovnou na otázku ženských práv. Podle ní by mělo být do mírového procesu zahrnuto více žen. »Navrhla jsem jim, že by mohli následovat našeho příkladu a také přizvat k jednání ženy. Vysmáli se mi,« vypráví.

Během své vlády mezi lety 1996 až 2001 Tálibán ženám znemožnil studovat i chodit do práce. Dnes je oficiální pozice islamistického hnutí taková, že ženy mohou pracovat a studovat, ale »pouze v mezích islámských zákonů a afghánské kultury«.

Tálibánské bojovníky Kúfiová poprvé spatřila v září 1996, když ovládli Kábul. Stačilo několik dní a její ambice byly zničeny - z medicíny musela kvůli nařízení ozbrojenců odejít. Tálibán také vydal nařízení, že ženy musí nosit na veřejnosti burku zahalující celé tělo. »Burku jsem si nikdy nekoupila, protože nebudu utrácet peníze za něco, co ani nepovažuji za součást naší kultury,« řekla k tomu Kúfiová.

Invaze vedená USA po podezřelých útocích 11. září 2001 Tálibán svrhla. Když Tálibán padl, pracovala Kúfiová pro OSN a zabývala se návratem dětských vojáků do běžného života. Také zůstala sama se dvěma dcerami poté, co její manžel zemřel na tuberkulózu zhoršenou vězněním.

Když byly v roce 2005 vyhlášeny parlamentní volby, rozhodla se kandidovat. V prvním ze svých dvou funkčních období v parlamentu se stala místopředsedkyní. V této době se na ni prý Tálibán pokusil spáchat atentát. »Při zpáteční cestě z oslav MDŽ začal můj konvoj hořet,« popisuje. Z protějšího říčního břehu a z vrcholu kopce na konvoj Kúfiové začali střílet. Nakonec ji a její dvě dcery zachránila ochranka, která je dopravila do horského tunelu, a odtamtud je helikoptéra převezla do Kábulu.

Tálibánským ozbrojencům stačilo jen pár let k tomu, aby získali zpět své pozice. Nyní ovládají největší území od roku 2001. Cena, kterou lidé kvůli bojům zaplatili, je obrovská: desítky tisíc civilistů bylo zabito nebo zraněno a Afghánistán zůstává jednou z nejchudších zemí světa. V zahraničí je asi 2,5 milionu afghánských uprchlíků a další 2 miliony Afghánců se musely přesunout v rámci své země.

»Každý by chtěl mír. Narodili jsme se ve válce a vyrostli ve válce. Moje generace a generace mých dětí neví, co mír vůbec znamená,« říká Kúfiová. Nechtěla však dohodu za každou cenu. »Mír znamená důstojný život, spravedlnost, svobodu,« domnívá se.

Obě její dcery studují na univerzitách v Kábulu, patří ke generaci, která je zvyklá na přístup k médiím a internetu. »Žádná síla nedokáže mé dcery a podobně staré dívky udržet zavřené doma. Ti, co se chystají v naší zemi vládnout, by si to měli uvědomit,« varuje závěrem…

(rom)