KSČM: Vláda ČR by měla zrušit uznání Kosova

Komunisté chtějí v Poslanecké Sněmovně jednat o zrušení uznání Kosova jako státu. Předseda ÚV KSČM, místopředseda dolní komory Vojtěch Filip novinářům řekl, že budou požadovat revizi rozhodnutí vlády z roku 2008, které nerespektovalo usnesení Sněmovny.

Téma dal do souvislosti se současným děním na turecko-řecké hranici, kde se soustřeďují migranti. V této situaci je podle Filipa třeba, aby konkrétní státy přijaly opatření pro zmenšení rizika, přičemž Kosovo označil za enklávu silného islamismu na Balkánu.

»Ještě za vlády Mirka Topolánka tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) přinesl na liberecké zasedání vlády uznání Kosova, nakonec po téměř 12 letech počet států, které uznaly Kosovo za stát, nedosáhl potřebného počtu, naopak se zvětšil podíl těch, kteří své původní rozhodnutí přehodnocují, a já jsem přesvědčen, že i ČR má mnoho důvodů, aby tak učinila,« zdůraznil na tiskové konferenci Filip.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už dříve uvedl, že důvod ke zrušení uznání Kosova nevidí. Podle něj by ČR k takovému kroku mohla přistoupit jen v případě, že by Kosovo přestalo plnit některá kritéria státnosti, na jejichž základě bylo uznáno. Pro zachování současného stavu podle něj hovoří i to, že česká politika by měla být kontinuální a čitelná.

Česká republika podle Filipa uznání Kosova nikdy nedotáhla do konce. »Česká republika však samotné uznání Kosova nedokončila. Každý ratifikační proces uznání jiného státu podle českých legislativních pravidel končí jmenováním velvyslance pro ten konkrétní stát, a to neudělal ani Václav Klaus, a ani Miloš Zeman se k tomu nechystá. Takže je potřeba, abychom znovu jako Poslanecká sněmovna posoudili samotné rozhodnutí vlády ČR – a podotýkám – vláda v ten moment nerespektovala usnesení Poslanecké sněmovny PČR o tom, že Kosovo nemá být uznáno,« prohlásil předseda komunistů. O věci s hlavou státu hovořil Filip koncem ledna. Tehdy uvedl, že Miloš Zeman je rád, že KSČM návrh na oduznání Kosova připravila. Aby vláda zrušila své rozhodnutí, které nerespektovalo usnesení poslanců, pokládá předseda ÚV KSČM za potřebný krok, protože rozhodnutí turecké strany, že propustí další migranty na území Evropské unie – ať už přes Řecko nebo jinou cestou, považuje KSČM za velmi rizikové. »A je potřeba, aby Evropa, EU a státy, které se hlásí ke vstupu do EU, přijaly konkrétní opatření ke zmenšení rizik, která by se toho týkala,« dodal Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda dolní komory Vojtěch Filip.

Prezident Zeman je zastáncem zrušení uznání nezávislosti Kosova, hovořil o něm mj. při zářijové návštěvě Srbska. V říjnu o tom mluvil také na schůzce ústavních činitelů, přesvědčit se mu je však nepodařilo. Petříček tehdy uvedl, že ústavní činitelé se shodli na tom, že tato otázka nyní není na stole. Okolnosti uznání Kosova v roce 2008, kdy se vláda k tomuto kroku rozhodla přes nesouhlas Sněmovny, nicméně ústavní činitelé označili za problematické. Ministerstvo zahraničí také dříve upozornilo, že ČR má s Kosovem uzavřeno několik smluv včetně dohody o návratu nelegálních přistěhovalců. Pokud by ČR přestala Kosovo uznávat, mohlo by to podle ministerstva zahraničí způsobit potíže při naplňování těchto smluv.

Kdy komunisté nový bod březnové schůze Sněmovny týkající se zrušení vládního rozhodnutí o uznání Kosova jako státu navrhnou, Vojtěch Filip novinářům nesdělil.

ČR by se měla podílet na ochraně řecko-turecké hranice

Sněmovna se bude zabývat aktuální situací na řecko-turecké hranici. Návrh na zařazení bodu, který by se týkal hrozby další migrační krize, přednesli poslanci hned z několika klubů.

»Budeme chtít znát stanovisko vlády potažmo ministerstva vnitra k záležitosti, která vznikla rozhodnutím turecké vlády dále již nebránit migrantům v pochodu dál na Evropu,« řekl novinářům předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Řecko-turecká hranice se podle něj stává velmi horkou v této záležitosti a poslanci proto chtějí vědět, zda je ČR připravena poskytnout pomoc při její ochraně prostřednictvím vyslání policejního kontingentu. »Například v Severní Makedonii máme dobré zkušenosti s uplatněním našich policistů na misích, a tady se vřele přimlouváme za to, aby ta mise byla co nejdříve připravena a realizována, chceme věřit tomu, že se budeme na ochraně těchto hranic podílet,« dodal Kováčik.

Za klub KSČM přednesl návrh na zařazení bodu, v němž by ministr vnitra informoval poslance o vyslání českých policistů na pomoc řeckým kolegům, místopředseda výboru pro bezpečnost, stínový ministr vnitra Zdeněk Ondráček. »Pan ministr Hamáček se domnívá, že tu věc zvládne řecká policie, popřípadě řecká armáda sama. Já se domnívám, že pokud jsme součástí Evropské unie a máme zde některé mezinárodní závazky a řecko-turecká hranice je vnější hranice Evropské unie, tak by se ČR neměla zříkat nějaké spolupráce při její ochraně,« uvedl. Od ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) proto chtěl slyšet jak velký kontingent a v jakém časovém horizontu může ČR na řecko-tureckou hranici vyslat. Zařazení tohoto bodu na program probíhající schůze v hlasování poslanci podpořili, zatím však bez přesného termínu.

Následně Sněmovna schválila návrh předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS), aby vláda poslance informovala o situaci na hranici Řecka a Turecka. Černochová chce slyšet, co vláda podnikla pro to, aby se situace změnila. Kroky vlády by podle ní měly být systémové v situaci, kdy v ČR je podstav policistů. Sněmovna se tímto bodem bude zabývat ráno.

Hamáček již poslancům řekl, že ministerstvo vnitra je připraveno poslat Řecku jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun) na nákup materiálu k řešení hrozby další migrační krize. Může rovněž uvolnit humanitární pomoc ze zásob hasičů. Uvedl také, že o policejní pomoc Řecko nepožádalo. Pokud by taková žádost přišla, ČR by mohla podle ministra policejní kontingent vyslat.

Napětí na řecko-turecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tím dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do Unie výměnou za finanční pomoc z Unie.

Situací na řecko-turecké hranici se budou zabývat i unijní ministři vnitra na mimořádném zasedání. Budou debatovat o koordinované pomoci Řecku, řekl Hamáček.

Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24 000 pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka migranty. Zatkly 183 běženců.

(ku, jad)