Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš odmítl svolat bezpečnostní radu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí důvod ke svolání Bezpečnostní rady státu kvůli zajištění informačních systémů ministerstva práce. O jednání ho požádala minulý týden ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Kvůli informačnímu systému pro vyplácení dávek zasahovala začátkem minulého týdne na ministerstvu policie. Z pletich a přípravy zneužití pravomoci obvinila náměstka pro ekonomiku a ICT Jana Baláče (ČSSD) a šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Ministryně další postup k zajištění systému zatím nepřiblížila, odvolala se na povinnost zachovat mlčenlivost kvůli vyšetřování. Požádala Babiše o svolání bezpečnostní rady. Informační systémy k vyplácení dávek patří totiž do kritické infrastruktury státu. Zpracovávají se v nich citlivé údaje statisíců příjemců příspěvků a podpor.

Premiér se svoláním BRS kvůli informačním systémům nepočítá. »Je to její odpovědnost. Nevidím důvod, proč by to měla řešit Bezpečnostní rada státu. Je to její resort, ona to zkrátka musí zvládnout,« uvedl Babiš. Žádost o svolání Bezpečnostní rady státu vnímá spíš jako hledání alibi. Zopakoval, že ministryni posílá kvůli systémům od roku 2018 dopisy s dotazy, na které nedostal odpověď.

Ministerstvo práce chystá od příštího roku spuštění nového resortního informačního systému, s jehož přípravou se začalo v roce 2014. Systém pro vyplácení dávek je jeho součástí. Kdo by ho měl dodat, není ani po dvou tendrech jasné.

(ste)