Premiér Benjamin Netanjahu. foto - wikimedia commons

Netanjahu posílil, ale většinu zase nemá

Kontroverzní izraelský premiér Benjamin Netanjahu se svou pravicovou stranou Likud zřejmě vyhrál pondělní parlamentní volby, zatím ale není jasné, zda se mu podaří získat dost spojenců na parlamentní většinu. Na tu mu po sečtení 90 % hlasů chyběla dvě křesla.

Druhá skončila strana Modrá a bílá Bennyho Gance, která předchozí zářijové volby těsně vyhrála… Likud by mohl obsadit 36 křesel ve 120členném parlamentu, zatímco strana Netanjahuova hlavního rivala Gance má zatím šanci na 32 křesel. Blok pravicových stran, tedy Likudu a jeho spojenců, má zatím 59 křesel, což mu na většinu nestačí.

Zatím není jasné, zda Netanjahuovi pomůže ultrapravicový Avigdor Lieberman, jehož strana Izrael je náš domov má zatím šanci na sedm křesel. Po volbách vloni v dubnu Lieberman odmítl jít s Netanjahuem do vlády a nespojil se ani s Gancem. Po zářijových volbách Lieberman řekl, že by šel pouze do vlády národní jednoty, v níž by byl Likud i Modrá a bílá, což tyto strany odmítly. Lieberman uvedl, že udělá vše pro to, aby zabránil čtvrtým volbám v řadě.

Netanjahu už v prvním vystoupení označil pondělní volby za velké vítězství a slíbil, že se pokusí sestavit vládu. »Navzdory všemu jsme vyhráli,« řekl 70letý Netanjahu, jehož v listopadu generální prokurátor Avichaj Mandelblit obvinil z podvodu, zneužití důvěry a podplácení. Soud s ním má začít 17. března.

Nejšpinavější kampaň

Šedesátiletý Ganc v prvním povolebním vystoupení v Tel Avivu vyjádřil zklamání, vyzval ale, aby lidé vyčkali na konečné výsledky. »Nevzdáme se svých zásad a své cesty,« řekl s tím, že se nebojí nastoupit »dlouhou cestu«. Předchozí volební kampaň označil Benny Ganc za nejšpinavější v dějinách Izraele. Výsledek pondělních voleb by podle něj mohl být stejný jako v dubnu, kdy se Netanjahuovi nepodařilo sestavit vládu.

Posílily arabské strany

Třetí skončila v pondělním hlasování, stejně jako v září, koalice arabských stran, která obsadí nejspíš 15 křesel, což je o dvě více oproti zářijovým výsledkům. Podle arabského poslance Ahmada Tíbího z této koalice jde o nejlepší výsledek pro arabské strany v Izraeli za několik dekád.

Pondělní izraelské volby byly již třetí za necelý rok. Ani po zářijovém, ani po dubnovém hlasování se lídrům stran nepodařilo sestavit vládu s podporou parlamentní většiny.

Oficiální výsledky voleb se očekávají až za několik dní. Jaké bude zhruba rozložení sil v parlamentu, už bude brzy známo. Podle volební komise činila účast v pondělních volbách 71 %. List Haarec uvedl, že je to nejvíce od roku 2015. V předchozích volbách přišlo k urnám 69,8 % voličů.

Vládu bude sestavovat ten, koho tím pověří prezident Reuven Rivlin po konzultaci s předsedy politických stran. Deník The Times of Israel připomněl, že soud nedávno rozhodoval o stížnosti, která namítala, že Netanjahu by jako obviněný neměl být pověřen sestavením vlády. Soud v lednu rozhodl, že je předčasné se takovou možností zabývat. Podle izraelského deníku se ale nyní tento problém může znovu řešit…

COVID-19 ovlivnil sčítání

Nový koronavirus už ovlivnil i sčítání výsledků pondělních voleb. Volební úředníci totiž odmítli vyhodnotit 4076 volebních lístků ze speciálních místností, v nichž odevzdávali hlasy Izraelci, kteří jsou v domácí karanténě. Lístky z těchto volebních místností, respektive stanů, tak budou sčítat zdravotníci z centrální záchranné služby, která má na starost koronavirovou nákazu. Informoval o tom deník The Times of Israel.

V Izraeli se dosud potvrdilo 12 případů nákazy novým koronavirem. Izrael přijal řadu ochranných opatření, kvůli nimž se mj. na 5600 lidí ocitlo v domácí karanténě. Pro ně zřídila ústřední volební komise 16 speciálních volebních stanů.

Lidé z domácí karantény museli dodržet řadu pravidel, mj. museli přijít s ochrannými maskami na obličeji a nesměl je doprovázet nikdo, kdo v karanténě není. Na cestě do volebních místností se podle ČTK nesměli nikde zastavit.

Při příchodu do volebního stanu, kde byli jako volební komisaři speciálně vyškolení zdravotníci, si ale masku museli na chvilku sundat, aby mohla být ověřena jejich totožnost. Poté museli použít antibakteriální gel a dostali novou masku a rukavice, s nimiž šli vhodit volební lístek do urny. Přesto volební úředníci odmítli jejich hlasy sečíst.

(rj)