Není důvod k hysterii, ČR epidemii nového koronaviru nečelí

V České republice neexistují signály o epidemii nového koronaviru, byť počet nakažených lidí může růst. Nehrozí nyní ani větší karanténní opatření, jako je uzavírání měst nebo oblastí. Ve Sněmovně to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

»Není důvod k jakékoli panice, k jakékoli hysterii, k vykupování potravin. Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou. Nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech,« řekl Vojtěch. Poslanci se situací kolem koronaviru zabývali v rámci mimořádně zařazeného bodu.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny poděkoval všem, kteří se věnují tomu, aby v ČR nedošlo k rozšíření viru do takových rozměrů, jako je to například v Itálii, všem, kteří připravují opatření, která mají zhoršení epidemiologické situace zabránit. Zároveň si však posteskl, že opatření jsou přijímána »tak trošku nerovnoměrně«. »Biatlon v Novém Městě na Moravě se například bude konat bez diváků, ale probíhají ostatní akce hromadného charakteru, které jsou zatím tímto opatřením nedotčeny. Je třeba měřit všem stejně,« uvedl Kováčik. Věří proto, že přijatá opatření budou ve prospěch věci a nebudou pouze výběrová.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Výtky k rozhodnutí o konání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě bez diváků měli i další poslanci. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval například na to, že na utkání hokejové extraligy chodí tisíce diváků, předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zmínil Matějskou pouť.

Ministr zdůraznil, že k rozhodnutí uskutečnit světový pohár v biatlonu bez diváků došlo po debatě s epidemiology. Na schůzi Bezpečnostní rady státu navrhne zákaz pořádání akcí nad určitý počet návštěvníků, o detailech se bude jednat. »Velmi pravděpodobně, a já to budu i navrhovat, uděláme opatření obdobná těm, která vidíme například ve Francii, v Německu nebo ve Švýcarsku. Stanovíme nějakou kritickou hranici osob, které se mohou shromažďovat, a zbytek akcí nebude dočasně povolen. Detail budeme bezesporu řešit,« řekl Vojtěch. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že stát počítá s kompenzacemi za ztráty vzniklé zákazem účasti diváků.

V ČR je pět případů nákazy

ČR má pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Zatím poslední je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test. Vojtěch řekl, že průběh onemocnění u všech pěti dosud nakažených je mírný, jejich stav je dobrý. Všichni jsou v izolaci na infekčních klinikách, zopakoval ministr. V domácí karanténě je podle něho více než 300 lidí. Orgány ochrany veřejného zdraví dělají podle Vojtěcha svou práci a situaci zvládají.

ČR už navázala kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do ČR, řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Na COVID-19 zatím neexistuje žádný lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci - horečka, kašel a dušnost.

Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, uvedl ministr. Není podle něj možné testovat lidi jen preventivně. Prymula řekl, že testovat na koronavirus bude možné denně až 600 vzorků, kromě Prahy a Ostravy také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem.

Ministerstvo zdravotnictví nyní podle Vojtěcha usiluje o to, aby lidé, u nichž se objeví symptomy, byli testováni na přítomnost koronaviru přímo doma a nemuseli do zdravotnických zařízení. Mohlo by se s tím podle něho začít od konce týdne, bude zřízeno jedno telefonní číslo, na které budou moci lidé volat.

Ohledně ochranných roušek a respirátorů je podle Vojtěcha situace kvůli značné poptávce komplikovaná na celém světě. V ČR se musí zajistit podle něho nejprve do nemocnic a následně dalším zdravotníkům, jako jsou praktičtí lékaři nebo stomatologové, a také lékárníkům. Aby tyto ochranné prostředky sháněli obyvatelé, není podle ministra úplně namístě.

