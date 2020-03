Zastupitelé za KSČM zleva: Josef Lukášek, Zdeněk Ondráček, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství Otakar Ruml a Táňa Šormová.

V koalici se objevují rozpory

Poslední jednání Krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje projednávalo obvyklý program. Na jednání se však stále více projevují rozpory v pětičlenné koalici – ČSSD, ODS, Koalice pro KHK, STAN+VČ a TOP 09 – se 24 mandáty. V opozici se ocitlo vítězné ANO 2011, KSČM, SPD+SPO a koalice Pirátů, Strany zelených a Změny pro KhK s 21 mandáty.

Diskuse, jež ilustrovala rozpory v koalici pěti uskupení, se rozeběhla na začátku zastupitelstva ke zprávě o činnosti Rady kraje, a to k situaci v Dětském domově Sedloňov, který má problémy. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) i radní Martina Berdychová (STAN+VČ), kteří na tamní poměry pohlížejí rozdílně, nechtěli situaci v příspěvkové organizaci zprvu více medializovat. Zdeněk Ondráček (KSČM) proto žádal usnesením o podrobnější písemné informace o stavu a způsobu řešení. Rozvinula se však další diskuse. Senátor Miroslav Antl (nezařazený, dříve ČSSD) mínil, že hejtman měl o své návštěvě informovat koaliční partnerku a radní pro tuto oblast Martinu Berdychovou – hejtman to nepovažoval za nutné a navrhuje ředitelku odvolat. Jan Grulich (TOP 09) upozornil, že třicet let se tam neinvestovalo, minulý ředitel stonal dva roky a ředitelka slouží 13 měsíců a nezaslouží si odvolání. Situaci je třeba stabilizovat. Jak zhodnotil poslanec Ondráček: »Jde o spor v koalici a medializován byl případ vlastně i zde na zastupitelstvu.«

Prodiskutován byl také dopis Radě k resocializačnímu zařízení: Petr Sadovský (ANO) i Anna Maclová (Koalice pro KhK) plédovali za podporu tohoto zařízení v Běstvinách u Dobrušky, které organizuje děkan Slaninka. Chce v komunitě podpořit vyléčené alkoholiky a narkomany pracovní terapií při budování centra. Je však mnoho nejasností v jeho fungování. Existenci komunity podpořil např. Vladimír Derner (Koalice pro KHK) i Jan Grulich (TOP 09). Kraj již poskytl milion korun. Zdeněk Ondráček ke kauze uvedl, že »město Dobruška podpořilo vznik komunity a teprve nyní se hledají mantinely pro fungování? Je to asi nestandardní postup.«

Po rušném úvodu odsouhlasili zastupitelé 5. změnu rozpočtu ještě na rok 2019. Prošel Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na rok 2020 a kraj poskytl dotaci pro veřejnou linkovou dopravu několika obcím u Hradce Králové. Do opravy svých silnic a mostů vloží kraj letos 1,4 mld. Podpořena byla například stavba silnice v Holovousech – ze SFRI. M. Červíček (ODS) uvedl na dotaz z opozice, proč právě tato silnice, že rozpracováno je 300 staveb a některé jsou připravenější. Kraj vyhlásil dotační program pro vybavení sociálních zařízení na příjem DVB-T2 (1,075 mil. Kč) a na hospicovou péči. KZ schválilo dofinancování rekonstrukce středních škol v Náchodě (23 mil.). Byly schváleny například veřejně prospěšné projekty pro volnočasové aktivity (stovky žádostí – 4,2 mil.), na prevenci rizikového chování (39 žádostí za 3,5 mil.), sport a tělovýchovu pro děti, dospělé i kluby – 25 mil. (veškeré náklady jsou 130 mil.) i na kulturu a památkovou péči (194 žádostí s 24,4 mil. Celkové výdaje budou přes 200 mil.). Další oblastí je podpora kraje na asanaci kůrovcového dřeva pěti obcím (192 tis.), v dotaci k zastavení kůrovcové kalamity bylo již 10 mil., a schválený dotační program (2 mil.) k likvidaci následků kůrovcové kalamity se zapojením hasičů a pro výsadbu. Za podporou stojí výbor pro životní prostředí a zemědělství, vedený Otakarem Rumlem (KSČM).

Konec zastupitelstva přinesl další ostrou výměnu názorů mezi hejtmanem Štěpánem a senátorem Antlem ke zveřejňování zpráv v měsíčníku U nás v kraji, kde by si hejtman podle něho měl dělat propagaci za krajské peníze. Půjde snad i o trestní oznámení. Oba se totiž ucházejí o post senátora na Rychnovsku. Na veřejném jednání tak vyvřely na povrch dlouhodobé třenice v krajské koalici, která se neshodla například na osudu ředitelky Oblastní nemocnice Náchod, jež vedla k odstoupení Jana Birkeho (ČSSD) ze zastupitelstva, nebo na odvolání ředitele jičínské nemocnice. Zastupitelka Táňa Šormová (KSČM) situaci komentovala stručně: »Blíží se volby, vzrůstá nervozita a projevuje se, bohužel, i na jednání zastupitelstva, kam nepatří.«

(vha)

FOTO – archiv KV KSČM