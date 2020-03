Ilustrační FOTO - Pixabay

Průmysl vína se mění

Světový průmysl vína, který se oceňuje na 60 miliard dolarů ročně, se ocitl na prahu nové éry, napsal list Guardian.

V důsledku klimatických změn je v hlavních vinohradnických oblastech – ve Francii, USA i Austrálii – stále těžší vypěstovat kvalitní surovinu. Zato země, které dříve vinohrady neznaly, se stávají vycházejícími hvězdami oboru, například severní Evropa.

Vinohradníci pozorují změnu klimatu už od 90. let minulého století. Začalo to v oblastech Champagne, Burgundska a Bordeaux. Tamní pěstitelé museli sklízet úrodu o dva týdny dříve, než bylo obvyklé předtím. Nyní už sklízejí o tři týdny dříve. Léta jsou sušší než dříve a také teplejší. Na první pohled o nic nejde, jen se sklízí dřív, ovšem vinohradníci se už také odhodlávají sklízet v podstatě nezralé plody. Zachraňují tím vlastně své značky.

Plochá vína

Vína totiž pomalu ztrácejí znamenitou chuť, podle vinařů začínají být »plochá«. Věc spočívá v tom, že chemické složení nápoje závisí na různých okolních faktorech, na geniu loci, ve vinařství se říká na terroiru. Myslí se tím půda, v níž je plodina pěstována, umístění vinohradu například nadmořská výška či vzdálenost od lesa a také teplota vzduchu a počet hodin slunečního svitu v období zrání plodiny.

Platí, že čím je při zrání tepleji, tím sladší budou plody. Obsahují více cukru, který se při alkoholovém kvašení mění v alkohol. Takže výsledné víno má příliš mnoho alkoholu, ne žádaných 11 až 12 objemových procent, ale 16 i více. To se stalo ve středním Španělsku, kde se obsahem alkoholu tak změnily vlastnostmi vína, že je spotřebitelé odmítají. Vína s vyšším obsahem alkoholu existují, třeba šampaňské či likérové, jenže pěstitelé takzvaného tichého vína (neperlivé, bez přidání alkoholu, nearomatizované) o svůj výrobek přicházejí. Živil je, byli hrdí na svou značku. A s tím je potíž, protože zvýšení obsahu cukru současně znamená snížení obsahu kyselin a tedy výraznou změnu chuti. Nejčastější obrana vinařů spočívá v předčasné sklizni. Když vinná réva dosáhne žádané sladkosti a obsahu kyselin prostě se sklidí, ačkoli do zralosti ještě několik dní ale občas i týdnů chybí. Tento způsob sklizně se rozšiřuje, protože je nejlevnější. Dají se také nakupovat vinné odrůdy, kterés snáze odolávají horku, mohou se zastiňovat vinohrady, aby rostliny zůstaly ve stínu, radikálním řešením pak může být přesazení vinohradu na jiné vhodnější místo. To ale stojí peníze. Nicméně vinice, které tradičně bývaly na jižních svazích, už se stěhují na svahy východní a dokonce severní. Vinohrady také šplhají do výšky, kde bývá nižší maximální teplota. Například v severošpanělském kraji Riocha bývala průměrná nadmořská výška vinic 300 až 400 metrů. Nicméně jak se úroda dostávala k 15 objemovým procentům alkoholu, vinaři plodiny přemístili do nadmořské výšky až 900 metrů.

Přibývá požárů

Se změnou klimatu přibývá požárů, často nezvládnutelných a rychle se šířících. Předloni v australském Adelaide shořela třetina vinohradů, za loňský rok zatím údaje nejsou, ale bude to mnohem horší, protože požáry jsou ještě ničivější a rozsáhlejší. Také v Kalifornii, kde se vyrábí 85 % amerického vína, zaznamenávají stále víc požárů, jejichž oběťmi se stávají vinohrady.

Pokud se vyplní vědecké prognózy, řada tradičních vinohradnických oblastí prostě zanikne kvůli ohni a vysoké teplotě.

Přesuny na sever a jih

Vinaři nesložili ruce, přemisťují vinohrady na sever a jih. Každých deset let lze ve vinohradnických regionech pozorovat přesun o 20 až 60 kilometrů. Vinohradnictví se dostalo i do zcela nových oblastí, například do australské Tasmánie, ostrova, který leží 240 kilometrů jižněji než australská pevnina.

Vinohradnictví si našlo cestu i do Velké Británie. Od 90. let minulého století se tam zakládají vinohrady. Jestliže to u pevninských vinohradníků vyvolávalo úsměv, zamrzl jim na rtech v roce 2017. To byl rok, kdy tradiční francouzský vinařský dům Taittinger z Champagne vysadil své první keře v Británii. Už za tři roky budou pít Britové francouzské víno vypěstované v Británii. Ale vinná réva se už pěstuje i v Dánsku, Švédsku a Norsku. Zatím nesměle, všechny tři země loni prodaly vína za 14 milionů eur, což je nesrovnatelné třeba s francouzskými 28 miliardami eur. Nicméně trend už je nastaven.

