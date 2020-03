Pravda, která má být umlčena!

Minulý týden začal v Londýně soudní proces se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem. Před soudem stojí proto, že USA požádaly o jeho vydání, neboť ho viní z 18 trestných činů, včetně špionáže. Jenže to je právě ten problém. Assange zveřejnil tisícovky tajných vládních dokumentů, které mimo jiné ukazují na porušování mezinárodního práva, na americké útoky na civilisty v Iráku, na tajná jednání o americkém radaru v ČR a stovky a stovky dalších informací, které měly zůstat před veřejností utajeny.

Domnívám se, že závažnost informací, které server WikiLeaks přinesl, dává dost důvodů, proč se domnívat, že jde o politický proces. Dnes, více než kdy jindy, je potřeba, aby se nesoudilo dvojím metrem.

Projednávání Assangeova případu je odloženo do května, kdy se bude o jeho vydání do USA dále jednat. V případě, že by se tak stalo, je pravděpodobné, že k obvinění, kterým teď čelí a která mu mohou vynést až 175 let vězení, by se následně přidala další: dokonce s trestem smrti. Že se tak dosud nestalo, je jen taktika, která má Británii umožnit vydání bez obav o život vydávaného. Vždyť mu přeci nehrozí trest smrti. Tohoto nebezpečí jsou si vědomi lidé, kteří v Londýně, Praze, Bratislavě a na desítkách jiných míst demonstrovali proti Assangeovu vydání do USA. Pokud jako já stojíte za svobodou slova a chcete podpořit odvahu postavit se mocnosti, můžete podepsat mezinárodní výzvu proti jeho vydání do USA: https://defend.wikileaks.org/openletter/ a navštívit stránku věnovanou přímo jeho případu, kde naleznete další informace https://dontextraditeassange.com/.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM