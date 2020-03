Za pár dnů oslavíme Mezinárodní den žen

Na kalendáři už máme březen. Probouzí se pomalu příroda a jaro se začíná ucházet o svoji vládu. Letošní zima byla poměrně mírná a sněhu jsme si příliš neužili. Přesto se všichni těšíme na první jarní dny a určitě také nezapomeneme popřát ženám k jejich svátku. Osmý březen, který je Mezinárodním dnem žen slaví ženy v různých místech světa.

Každý z nás si určitě uvědomí, co všechno pro nás ženy dělají. Mají v sobě neskonalou zásobu lásky, kterou rozdávají svým dětem i rodinám. Přes povinnosti, které zastávají v práci stejně dobře a mnohdy lépe než muži, zvládají navíc doma druhou směnu, která představuje péči o rodinu a děti.

Nejde žádnými slovy vyjádřit poděkování za vše, co nám ženy dávají. Jejich bezbřehá obětavost a pracovitost zlepšuje život nám všem. Nejen 8. března ale po celý rok bychom měli ženám pomáhat a snažit se jim usnadnit běh denního života a pomoci řešit starosti, které je provází.

Jistě si každý vzpomeneme na svoji mámu, která pro nás vždy našla chvilku, pomohla nám řešit naše dětské problémy a poradila i v dospělosti, jak si vše uspořádat tak, abychom život skutečně dobře prožili.

Dnešní doba přináší příliš spěchu a často se nestačíme zastavit a uvědomit si vše co bychom chtěli ženám kolem nás povědět. Tak alespoň 8. března jim spolu s kytičkou skutečně poděkujme za vše, co pro nás dělají bez nároku na obdiv či odměnu. Věřím, že osmý březen bude skutečně dnem, kdy se pokusíme říci jim vše, co jsme během roku nestihli.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM