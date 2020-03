Výchovné kroky

Zdá se, že máme skutečně poprvé nejlepší přátele. Měli bychom jim poděkovat. Starají se o nás skoro jako o vlastní. Nemyslíte? Já si to také myslím. Svým dětem také často musíme něco nařídit, jinak by zvlčily, a použít třeba i trestu. Fyzické jsou zapovězeny, ale ty ostatní nikoli.

Ale vážně. Svého času nám Spojené státy nařídily, že nesmíme prodat radilokátory Tamara tam, kam jsme chtěli, i když obchodní dohoda byla téměř podepsána. Ztráta se počítala v miliardových číslech. Pak si milostivě jednu koupily, aby ji doma rozebraly a vyráběly si je podle tohoto vzoru samy.

Později pod taktovkou jedné americké firmy kopřivnická Tatrovka, která produkovala až do roku 1989 velmi žádané nákladní automobily, se stala nekonkurenceschopnou. Nyní noví majitelé se fabriku snaží znovu postavit na nohy.

V těchto dnech jde o digitální daň, kterou by měly zaplatit velké společnosti, jejichž zisky se počítají v miliardách a odcházejí od nás do Spojených států. Když stejně jako některé jiné evropské země chceme, aby část velmi vysokých zisků zůstala doma, dokonce americký velvyslanec přišel lobbovat do Poslanecké sněmovny, a když nic zatím nevylobboval, pohrozil odvetnými opatřeními, protože Státy musí přece chránit své občany. Nikoli však občany, buďme přesnější - zisky. A vlastně také občany, protože majitelé akcií a koneční přijímatelé těchto zisků jsou také američtí občané. O české občany, které »naši přátelé« skutečně odírají, nejde.

Nejnovější akcí je pak zabránit prodeji televize Nova české kapitálové společnosti. Prý jde opět o ochranu amerických zájmů. Tentokrát ve hře nejsou investice, ale přímo bezpečnost USA. I když dohoda je už údajně podepsána, má dojít ke vstupu amerických orgánů do celého procesu s cílem snad i zastavit »převodová řízení«. I tady byla už vyslovena hrozba směřující na Česko.

Sem ovšem patří i nákup nové vojenské techniky. Dvě procenta dávaná ze státního rozpočtu by mohla znamenat více práce pro »americké dělníky« a jejich větší spokojenost. Že ony prostředky by se musely vzít z jiných položek je sice jasné, ale »co s tím výrobci za mořem«? Ty přece vůbec nemusí zajímat, že třeba na školství v Česku zbude méně peněz, že také zdravotnictví ostrouhá anebo důchodci si budou muset »udělat další dírku do opasku«, protože i každoroční zvýšení penzí bude nižší, než je plánováno. »Americký dělník«, tedy americký akcionář, bude spokojen a to by mělo přece být i naším cílem.

Jak jsem zpočátku napsal, fyzické tresty jsou ve výchově zakázány, ale jsou i jiné výchovné metody. Výhrůžky, hrozby, odveta. Za ně bychom měli poděkovat. Jinak bychom mohli zvlčit a »američtí dělníci« by se cítili nespokojeni.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen Výkonného výboru ÚV KSČM