Pravdivé neformální hodnocení

Pořad paní Fridrichové v České televizi bývá vždy plný zloby a nenávisti.

Tato dáma mně připadá jako »bohyně smrti«, jejíž pouhý závan může člověka odsoudit. Má v sobě tolik nenávisti, že se nedivím řadě mých přátel, že tento pořad nechtějí sledovat. V poslední době nechybí snad v jejích »168 hodinách« nějaký útok na vládu či na prezidenta Zemana. Že by se někdy třeba chtěla věnovat představitelům tzv. demokratických stran nebo třeba podivnému financování Milionu chvilek? Ne, s tím není možné počítat. Nebylo pro ni ani poučením jakési neformální hodnocení její práce. Bylo totiž negativní. Co mám na mysli? Její účast na StarDance, kdy vypadla v prvním kole a nebylo to jenom pro její taneční neschopnost. Byli tam i jiní, kteří na tom nebyli, pokud jde o tanec, o mnoho lépe. V jejím případě však rozhodovala zřejmě její neoblíbenost.

Michaela KNOTKOVÁ