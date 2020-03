Paragraf 356 o podněcování k nenávisti vůči skupině osob

Hnutí Evropa společně (ESO) v posledních eurovolbách neúspěšného kandidáta do EP Jaromíra Štětiny předložilo na tiskové konferenci 26. února v Praze nový návrh správní žaloby na pozastavení činnosti KSČM a chce po vládě, aby navrhla Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti KSČM, o jejíž podporu se kabinet ANO a ČSSD ve Sněmovně opírá. »Pokud to vláda odmítne, bude to důkaz, že je podporovaná komunisty,« řekl novinářům Štětina.

Podle něj je »právním nihilismem«, že 30 let od pádu komunismu stále existuje »nástupnická organizace strany, která byla zákonem prohlášena za zločineckou a zavrženíhodnou«. Důvodem pro pozastavení činnosti KSČM má být podle advokáta Stanislava Němce zejména to, že se nevzdala ideologie marxismu-leninismu, která v rozporu s českou ústavou údajně připouští násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. Pokud by KSČM chtěla nadále fungovat, musela by se vzdát této ideologie i slova »komunistická« ve svém názvu. KSČM podle Štětiny navíc představuje bezpečnostní riziko tím, že usiluje o vyčlenění ČR z NATO.

Takže komunisté nemají nárok na svůj názor! Takhle si představují tihle »demokrati« lidská práva. Všichni můžou mít nárok na svůj názor, dokonce i nacionalističtí fašisté z praporu Azov, který byl obviněn ze zločinů proti lidskosti spáchaných v občanské válce na Ukrajině. Na ex-europoslance Štětinu si vzpomínají pamětníci z centrálních orgánů státní správy před rokem 1989.

Vlastně nevím, jestli byl skutečně členem KSČ, ale určitě to byl velký milovník Sovětského svazu. A nechal se zvát na besedy do různých centrálních orgánů statní správy ČSSR, kde se vyznával ze své lásky k Velké zemi. A dneska ve společnosti podněcuje zločinnou nenávist, navíc si z toho dělá svůj politický program. Ptám se, od čeho máme paragraf 356 o podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod? Kdo je tady zločinec!?

Roman BLAŠKO