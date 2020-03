Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na řecké hranici se možná bojuje i o budoucnost ČR

Poslanecká sněmovna odsoudila porušování migrační dohody z března 2016 mezi Evropskou unií a Tureckem ze strany Ankary a podpořila řeckou snahu o ochranu vnější schengenské hranice. Podpořila také snahu české vlády nabízet humanitární, personální, finanční a technickou pomoc zemím, do nichž směřuje prvotní migrační vlna.

Poslanci se na tom shodli po zhruba 2,5 hodin trvající debatě o situaci na řecko-turecké hranici. V závěrečném usnesení se Sněmovna postavila také za návrh na zvýšení objemu peněz na ochranu vnějších hranic unie a vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby jej při vyjednávání o víceletém unijním rozpočtu podpořil. Český kabinet dolní komora vyzvala také k tomu, aby podnítil nová jednání o funkčních opatřeních k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru.

»Je to politické rozhodnutí, pro některé občany to samozřejmě může být málo, pro nás je ale důležité, že některé body přijatého usnesení dávají poměrně silný mandát české vládě potažmo ministerstvu vnitra k tomu, jak by podle představ Poslanecké sněmovny měly konat,« řekl po hlasování našemu listu místopředseda bezpečnostního výboru, stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček. Politici podle něj bohužel nemůžou udělat nic jiného. »Kdyby ta možnost byla a někdo řekl, jestli jsme schopni jet pomoci Řecku, tak bych řekl - ano, klidně pojedu pomoct Řecku. Ale teď jsem politik a bohužel mi nic jiného nezbývá, než jenom vyzývat vládu, Evropskou komisi a další, které jsou mocí výkonnou a mohou některé věci ovlivnit. Mně se ten stav také nelíbí, je to pouze usnesení, ale když prostě neuděláme ani to usnesení, neuděláme vůbec nic. Byl bych rád, kdybychom Řecku pomohli, protože, v Řecku, na turecko-řecké hranici, se v současné době možná bojuje o budoucnost Evropské unie a třeba i České republiky,« dodal Ondráček.

Stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček.

Řecko čelí náporu migrantů na hranici s Tureckem potom, co jim Ankara přestala minulý týden bránit v cestě do Evropské unie. »Turecký prezident v pondělí znovu veřejně uvedl, že již otevřel turecké hranice miliónům migrantů do Evropy. Důvod, který uvádí, je, že Turecko nezvládá čelit migrační vlně z Idlíbu a že Evropská unie nesplnila své sliby pomoci Turecku,« řekl poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Turecko ohrožuje celou EU

Informoval je o tom, že česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne. »Řecká strana odsouhlasila materiál, který potřebuje a který je ochotna si převzít,« uvedl Hamáček. Materiál pochází ze zásob hasičů. Ministr zopakoval, že ČR nabídla Řecku také okamžitou finanční pomoc jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun). Může také nabídnout dalších 20 policistů do Evropské pohraniční služby Frontex k nynějším 18. »Česká republika udělá maximum pro to, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015,« dodal Hamáček.

»Ačkoliv by se mohlo zdát, že se nás ta věc netýká, jedná se o věc, která se nás samozřejmě bezprostředně týká. Nemusíme důsledky toho, co se děje na vnější hranici Schengenu pocítit dnes ani za týden, ale přehlížení této bezpečnostní hrozby, kterou tato migrace bezesporu je, a situace na hranicích Řecka a Turecka, by bylo velmi nerozumné,« uvedla předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). »Turecko zcela otevřeně doprovází migranty na hranice s Řeckem a tím destabilizuje a ohrožuje celou Evropskou unii,« dodala poslankyně.

Ondráček označil migrační vlnu za útok. Řecká strana se podle něj snaží tomuto útoku nějakým způsobem zabránit, situace však začíná být kritická.

Diskusi vyvolaly příspěvky některých zástupců SPD, když kvůli migraci kritizovali Evropskou unii. »Evropská unie tu migraci podporuje, že vydává karty nabité penězi imigrantům,« řekl předseda poslanců SPD Radim Fiala. Podle šéfa hnutí Tomia Okamury je migrační politika dílem EU. »Hodně strašíte lidi a hodně si vymýšlíte a hodně šíříte nepravdivé informace,« reagoval poslanec ANO Jaroslav Bžoch.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová a ANO Helena Válková soudí, že diskusi chybí humanitární rozměr, když na severu Sýrie a na řeckých ostrovech jsou v táborech statisíce uprchlíků. Z jejich iniciativy se dostal do sněmovního usnesení bod, že se při řešení migrační krize nemá na lidský rozměr zapomínat, přičemž pomoc by měla směřovat zejména nejzranitelnějším skupinám lidí, tedy dětem, ženám a starším lidem.

U tureckých hranic s Řeckem je podle Hamáčka nyní 10 000 až 15 000 migrantů. Jde podle něho zejména o Íránce, Iráčany, Pákistánce a Afghánce. »Nejedná se o migraci ze Sýrie, syrsko-turecká hranice je uzavřena,« uvedl.

(jad, ku)