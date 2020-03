Bývalý americký viceprezident Joe Biden. FOTO - wikimedia commons

Soupeření seniorů během superúterý ovládl Biden

Bývalý americký viceprezident Joe Biden (77) překvapivě vede v devíti ze 14 států, v nichž se v úterý rozhodovalo o nominaci opozičních demokratů na úřad hlavy státu. Biden vede kupodivu i v Texasu, v němž se očekávalo vítězství levicového senátora Bernieho Sanderse (78).

Texas je po Kalifornii druhým státem, v němž šlo v tzv. superúterý o nejvíc volitelů, kteří budou kandidáta vybírat na nominačním sjezdu v červenci v Milwaukee. Bývalý viceprezident podle částečných výsledků zvítězí v jižanských státech Virginie, Severní Karolína, Alabama, Oklahoma, Tennessee a Arkansas. Prvenství si podle odhadů zajistí i v Minnesotě na středozápadě USA a na úkor Elizabeth Warrenové i v jejím domovském Massachusetts.

K vítězství kandidát potřebuje získat nejméně 1991 volitelů. Podle dílčích výsledků v superúterý Biden získal 264 delegátů, Sanders nejméně 190 a umírněně levicová senátorka Warrenová 16. Někdejší newyorský starosta Michael Bloomberg získal prozatím 11 delegátů a s jediným je na posledním místě pátá uchazečka o nominaci Tulsi Gabbardová.

O nejvíce volitelů - o 415 - jde v Kalifornii, kde má Sanders širokou základnu a očekává se tam jeho vítězství. Biden tam má prozatím 27 delegátů, což se však také označuje za lepší než očekávaný výkon. Sčítání v Kalifornii pokračuje a v minulých případech trvalo několik dní. Stanice Fox News tam ve svých odhadech vítězství každopádně přisuzuje Sandersovi.

V Texasu se rozdělí 228 delegátů a do naší uzávěrky byly sečteny hlasy z 94 % okrsků. Dílčí výsledky tam Bidenovi dávají podporu více než 33 % voličů, Sandersovi necelých 30 %. Sanders do texaské kampaně hodně investoval a spoléhal na přízeň tamní hispánské komunity. Biden tam ale získal příznivce umírněných názorů, kteří pro něj hlasovali po odstoupení dvou podobně orientovaných kandidátů z kampaně - senátorky Amy Klobucharové a bývalého starosty South Bendu Petea Buttigiege. Oba se při položení své kandidatury na přelomu týdne vyjádřili v Bidenův prospěch.

O vítězství v Severní Karolíně, kde má Biden prozatím 35 delegátů oproti Sandersovým 15, se postarali podle očekávání černoši. Obdobně v Alabamě. V Massachusetts Warrenová skončila až na třetím místě za Bidenem (s 27 delegáty) a Sandersem (21). Warrenová jich má pouze 12 a daleko větším nebezpečím tam pro ni měl být podle očekávání Sanders. Biden navíc do kampaně v Massachusetts neinvestoval a neměl tam ani pracovníky své kampaně…

Bidenovu vítězství v Minnesotě pro změnu napomohla Klobucharová, pro kterou je zase tento stát domovem. Někdejší viceprezident jí za podporu ještě v úterý poděkoval.

Zatím příliš těsný výsledek je ve východním státě Maine, kde je mezi vítězícím Bidenem a druhým Sandersem po sečtení hlasů ze 72 % okrsků jednoprocentní rozdíl. I v domovském Vermontu Sanders zvítězil jen s deseti delegáty, zatímco Biden jich tam má solidních pět…

Velkolepý obrat

Agentury tak shodně označují superúterý za velkolepý obrat v Bidenově kampani - zejména po jeho neúspěších v Iowě a New Hampshiru. Kampaň chytila dech v sobotu s Bidenovým vítězstvím v Jižní Karolíně. V celkovém počtu kandidátů nyní Biden nad Sandersem vede poměrem 320:252. »Jsme docela naživu,« prohlásil Biden ke zveřejňovaným prozatímním výsledkům během superúterý. »A nenechte se mýlit. Tato kampaň pošle Donalda Trumpa balit kufry,« dodal.

Sebevědomě se po zveřejnění částečných výsledků vyjadřoval i uvnitř jistě zaskočený socialista Sanders. »Vyhrajeme, protože lidé chápou, že je to naše kampaň, naše hnutí, které má největší šance porazit Trumpa,« uvedl senátor. »Nemůžete porazit Trumpa se stejně zastaralou politikou.«

A co podle ČTK na úterní dění mezi demokraty sám Trump? Že se chce Demokratická strana zbavit Sanderse, naznačil předvídavě už v pondělí: »Inscenují puč proti Berniemu,« napsal na Twitteru bez dalšího komentáře. Sanders ale snahy prezidenta zasahovat do boje o nominaci Demokratické strany odsoudil. »Prezidente Trumpe, nepleťte se do demokratických primárek. Proč pro změnu neděláte svou práci prezidenta? Přestaňte lhát. Přestaňte vést zkorumpovanou vládu,« reagoval.

Bloomberg skončil dřív, než začal

Ještě více nahraný je ale demokratický miliardář Michael Bloomberg, pro nějž bylo superúterý prvním volebním testem. Ač do kampaně během krátké doby, co v ní účinkoval, vložil přes půl miliardy dolarů (11,4 miliardy Kč), podle odhadů dokázal ovládnout pouze klání na souostroví Americká Samoa, které je nezačleněným územím USA. Proto oznámil, že končí své snahy o zisk demokratické nominace do listopadových prezidentských voleb. Někdejší starosta New Yorku také podpoří v dalších bojích Bidena.

Příští kolo nominačního souboje se bude konat opět v úterý, 10. března, a to v šesti státech.

(rj)