Automatické zvyšování plateb státu za jeho pojištěnce neprošlo

V parlamentním koši skončila snaha o zavedení automatické valorizace plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Zamítnutí předlohy KSČM prosadilo ve Sněmovně hnutí ANO, což už dříve doporučil na jeho návrh i výbor pro zdravotnictví.

Pro zamítnutí návrhu komunistických poslanců hlasovalo 84 ze 161 přítomných členů Sněmovny - zástupci ANO, ODS a předseda SPD Tomio Okamura. K prosazení bylo zapotřebí nejméně 81 hlasů. Proti zamítnutí bylo 50 poslanců z klubů KSČM, Pirátů, SPD a TOP 09. Sociální demokraté, lidovci a Starostové se hlasování zdrželi.

Platby státu se měly podle předlohy vypočítávat ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Poslankyně ANO Andrea Brzobohatá už ve druhém sněmovním čtení poukazovala na to, že tyto údaje se po jejich zveřejnění ještě zpřesňují. Není jasné, který z nich by se pro výpočet použil. Návrh na zamítnutí zdůvodnila i argumentem, že přesnější úpravu valorizace plateb chystá vláda.

Místopředsedkyně sociálního výboru a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová uvedla, že návrh hnutí ANO vnímá velmi záporně. Jediným důvodem jsou podle ní rozpočtové náklady. »Náš návrh, kterým by se zavedla automatická valorizace na zdravotní pojištění u státních pojištěnců, by znamenal přínos nejenom do oblasti zdravotnictví, ale celkové transparentnosti. Chtěla bych připomenout, že i samotné ministerstvo zdravotnictví podobný návrh chtělo a stále hovoří o tom, že i chce. A mě velice mrzí, že hnutí ANO dalo návrh na zamítnutí. Beru to velmi negativně a myslím si, že důvod, který je asi jasný - jsou to jenom finance,« zdůraznila Aulická.

Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle Aulické přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle ní dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil.

ČSSD strčila hlavu do písku!

Pozitivum návrhu KSČM je podle poslankyně ČSSD Aleny Gajdůškové v tom, že zavádí valorizaci plateb, a tedy onu předpokládanou stabilitu. Problém vidí v tom, že tak, jak je koncipován, není jeho výklad podle stanoviska vlády úplně jednoznačný, což by způsobovalo v praxi potíže. »Navýšení plateb za státní pojištěnce ČSSD vždycky realizovala podle potřeb systému. Podporovali jsme navýšení platů a mezd ve zdravotnictví, ale také kvalitu zdravotnických zařízení a jejich vybavení. Požadavek na navýšení plateb za státní pojištěnce vznášíme i nyní a očekáváme, že systémový návrh vláda předloží co nejdříve,« dodala. Sdělila, že sociální demokraté se k návrhu při hlasování postaví neutrálně.

Aulickou neutrální stanovisko ČSSD překvapilo. »A jestli můžeme hovořit o systémovém opatření, které mělo ministerstvo zdravotnictví předložit, tak samotné ministerstvo zdravotnictví nám to slibuje celé volební období a do této doby nepředložilo vůbec nic,« reagovala na slova Gajdůškové komunistická poslankyně s tím, že ministerstvo zdravotnictví neustále jenom něco slibuje, ale skutek nikde!

Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle KSČM přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Státních pojištěnců je zhruba 5,9 milionu. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně. Vláda se k předloze KSČM postavila neutrálně, zdravotnický výbor ji po úvodním kole, na rozdíl od posledního jednání, podpořil.

