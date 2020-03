Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna souhlasí s odchodným pro strážníky

Navzdory odporu občanských demokratů schválila Sněmovna nárok na odchodné pro obecní strážníky. Stalo se tak díky předloze skupiny poslanců z různých klubů v čele s místopředsedou bezpečnostního výboru dolní komory, stínovým ministrem vnitra za KSČM Zdeňkem Ondráčkem.

Na odchodné z obecních rozpočtů by podle pozměňovacího návrhu Jiřího Maška (ANO), Zdeňka Ondráčka (KSČM) a Jana Bartoška (KDU-ČSL) by měli nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné by činilo jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Podobně je odchodné upraveno u zdravotnických záchranářů.

Odchodné dostávají také policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů, a to po šesti letech služby. Podle odsloužených let mohou získat až šestinásobek měsíčního příjmu. Po nejméně 15 letech služby mají příslušníci nárok na výsluhy, které se podle odsloužených let pohybuje od pětiny do poloviny měsíčního příjmu.

Právě o tomto pozměňovacím návrhu poslanci nejvíce mluvili. »Řada měst a obcí, jak vyplynulo i z diskuse ve Sněmovně, už měla odchodné pro obecní policisty ošetřené na základě kolektivních smluv, nově by na něj měl mít právo každý strážník, který splní zákonem stanovené podmínky. Jsem přesvědčen o tom, že to bude jeden z dalších benefitů, kterým můžeme strážníkům poděkovat za jejich nelehkou práci, kterou pro občany svých měst dělají,« zdůraznil po hlasování pro náš list spokojený Ondráček. Předlohu podpořilo 141 ze 161 přítomných poslanců, proti se zvedly pouze čtyři ruce z řad ODS (ostatní občanští demokraté se hlasování zdrželi). »Politická diskuse, která se k tomu vedla - odpůrcem návrhu byli vlastně jenom poslanci ODS, je legitimní, jejich názor respektuji. Ale jsem rád, že většina kolegů napříč politickým spektrem hlasovala pro náš pozměňovací návrh. Je to velká podpora, ústavní většina, takže se domnívám, by neměl být problém ani v Senátu,« dodal poslanec KSČM.

Kritici například míní, že odchodné nepomůže ke stabilizaci obecních policií, ale naopak může způsobit odchody strážníků. Poukazovali také na dopady do obecních rozpočtů.

Odchodné mohou dostat za určitých podmínek vojáci. Základní činí čtyřnásobek průměrného měsíčního platu, pokud jejich služební poměr trval alespoň 15 let, nejvyšší šestinásobek platu. Také vojáci dostávají s odchodným i výsluhy. Mají na ně nárok, pokud byli u vojska 15 a více let. Každoměsíční výsluha se vypočítává podle počtu odsloužených let a pohybuje se od pěti až do 55 procent průměrného platu.

Obecní policista nemá pracovat pro více obcí

Novela rovněž zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje také podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Nový důvod ztráty spolehlivosti strážníků se týká podle autorů předlohy zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Poslankyně Ivana Nevludová (Jednotní, dříve SPD) ve Sněmovně narazila s návrhem tuto část z novely vypustit.

Za spolehlivé by se podle novely nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí a nosit ve službě soukromou pistoli.

(ku, jad)