Írán doopravdy - ne podle západní propagandy

Írán v době parlamentních voleb a stínu koronaviru oslavil své 40. výročí. Jedenáctý únor každého roku se shoduje se dnem, kdy revoluce íránského lidu zvítězila proti monarchii. Protiimperialistický charakter revoluce Íránské islámské republiky od samého počátku vedl k svržení supervelmocí, které až do roku 1979 Írán vystavovaly jejich zneužívání.

Osmiletou válku uvalenou na Írán za podpory různých světových supervelmocí následovaly nejpřísnější sankce proti zemi, včetně těch, kterým čelí Íránská islámská republika dodnes - zatímco hlavní oporou Íránu jsou lidé této země, kteří vždy podporují svůj systém ve všech obtížích.

Sankce

Nové kolo těchto protiprávních a jednostranných sankcí přišlo v důsledku nástupu k moci současného prezidenta USA (Donalda Trumpa) a nezákonného stažení se USA od jaderné dohody, kterou podepsaly po letech diplomatického úsilí mezi Íránem a šesti světovými mocnostmi (Spojené státy, Německo, Británie, Francie, Rusko a Čína). Tato akce samozřejmě nebyla jediným porušením smlouvy od amerického prezidenta, protože jeho odchod z Pařížské dohody o klimatu a rovněž odchod z UNESCO ukázal, že on a jeho vláda se nezajímají o účast v mezinárodním systému na základě respektování právních závazků ze strany jednotlivých vlád.

Americké stažení a uložení co nejpřísnějších jednostranných sankcí proti Íránu zpomalilo ekonomický růst země, ale zvýšilo zároveň odhodlání lidí podporovat systém proti dominanci a prohloubit zájem o skutečnou nezávislost. Íránská islámská republika se samozřejmě nenachází v nejlepším ekonomickém stavu, ale snaží se udržet cestu, o níž je pevně přesvědčen. Tato cesta zaručuje mír a stabilitu v regionu, pokrok a důstojnost života svých lidí, růst jejich blahobytu.

Írán je země se specifickými geopolitickými rysy, která spojuje střední Asii, Blízký východ, Evropu, východní Asii, Perský záliv a Ománské moře trhy, a rovněž je v popředí novodobé hedvábné stezky. Zároveň výhodou Íránu jsou mimořádně bohaté přírodní zdroje, jako jsou ropa, plyn a další minerály. Současně různé příležitosti pro zemědělský a průmyslový růst a rozvoj a také přístup k různým leteckým, pozemním a námořním trasám a možnost stát se centrem pro komerční a nekomerční obchod v regionu, rozmanité a četné kapacity pro rozvoj cestovního ruchu.

Volby a média

Nejdůležitějšími atributy jsou existence vědců, elit a odborníků. Podpora a zvyšování úrovně politického povědomí a účasti lidí v různých politických oblastech a pořádání více než 40 národních voleb o šesti různých tématech, včetně voleb k určení typu vládního systému, volební shromáždění odborníků pro duchovní vůdce, prezidentské volby, parlamentní volby a volby do zastupitelstev obcí – to vše naznačuje rozsah účasti lidí na záležitostech vlády. To je něco, co zejména na Blízkém východě a v zemích Perského zálivu není samo sebou.

Vývoj tisku a nárůst počtu novin v Íránu dosáhl významného počtu – ve srovnání se situací před revolucí. V současné době v Íránu působí 9300 médií, mezi nimiž je celostátních 1300 tiskových agentur a zpravodajských serverů. V Íránu je skutečně množství aktivních zpravodajských agentur větší než v celé Evropské unii. K dispozici je také 3800 aktivních publikací. Také ženy provozují 1400 časopisů a menšinoví sunnité mají 150 nezávislých časopisů.

Ekonomika

Íránská ekonomika čelila ve čtyřech desetiletích od vítězství islámské revoluce mnoha vzestupům a poklesům. Totiž osmiletá válka uvalená na zemi, rozsáhlé hospodářské sankce uvalené vládou USA - obojí mělo ničivý dopad na íránský hospodářský růst. Ale samozřejmě přítomnost rozhodných, schopných a aktivních lidí v různých oblastech Íránské islámské republiky nedovolila krutým a jednostranným sankcím supervelmoci narušit íránský lidový systém.

Podle statistik Světové banky byl v roce 2016 v Íránu příjem na jednoho obyvatele přes 17 000 dolarů, tudíž měla země v roce 2017 jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě s tempem růstu 12,5 %. V daném roce dosáhl íránský národní příjem na 19 309 dolarů. Přestože se Spojené státy stáhly z jaderné dohody a uvalily na Írán nové sankce a tempo hospodářského růstu se zpomalilo, íránská vláda uspěla s široce plánovaným návratem stabilní situace, jako před zavedením těchto sankcí. V oblasti zemědělství zvyšování úrovně zavlažovaných pozemků prostřednictvím výstavby různých přehrad a rozvoje mechanizovaného zavlažovacího systému, zemědělské mechanizace, rozvoje pěstování cukrové třetiny a olejnatých semen ve směru Nilu a významná skladovací sila pšenice patří také k oblastem, které dosáhly významného pokroku a soběstačnosti. Tudíž Íránská islámská republika poprvé získala národní a regionální logo asijské produktivity pro organizace.

Turistika

Írán je kvůli dlouhé civilizaci a stovkám turistických míst jednou z deseti nejvýznamnějších turistických atrakcí na světě. Z tohoto důvodu, byl připraven íránský komplexní plán výhledu cestovního ruchu na rok 2025 s cílem zvýšit podíl země na mezinárodní turistice, který činil 0,9 % v roce 2004 a 1,5 % by měl dosáhnout v roce 2025. V současnosti navštíví Írán ročně více než pět milionů zahraničních turistů.

Írán je z hlediska směnného kurzu jednou z nejlevnějších turistických destinací na světě. Je zemí s rostoucí a aktivní přítomností v oblasti vědy, a to je jedna z hrdostí islámské republiky. Na 55 % patentů v islámských zemích za posledních 10 let a také íránští vědci zařazeni na 16. místě na světě (v islámských zemích na 1. místě) s 21 714 vědeckými články… Získání kompletní technologie a znalostí o jaderném palivovém cyklu a snaha být mezi prvními pěti zeměmi na světě v této oblasti, současný vstup do oblasti nových věd, jako je nanotechnologie (7. místo na světě) i úspěchy v dalších oborech, jako jsou biotechnologie, lasery, mikroelektronika, robotika a světový úspěch v robotických soutěžích. vývoj softwaru a superpočítač (rozsáhlá informatika v zemi), více než 400 medailí na různých vědeckých olympiádách na světě, úspěchy íránské mládeže. Írán je jedním z nejdůležitějších akademických center na Středním východě. V současné době má 2640 státních a nestátních univerzit a více než 4 100 000 studentů studuje na univerzitách po celé zemi. Míra gramotnosti mezi Íránci ve věku 15-24 let je více než 98 %!

Lékařská revoluce

Na 120 000 odborníků a praktických lékařů pracuje ve zdravotnických střediscích v Íránu (od islámské revoluce se počet obyvatel zvýšil 2,2x, ale počet lékařů se zvýšil 12x), což změnilo zemi na regionální centrum zdravotnické turistiky. Získání znalostí o implantaci kmenových buněk, které patří mezi přední země v transplantaci ledvin a léčby očních chorob, získání cenných zkušeností při řešení různých komplikací a chorob způsobených chemickými činiteli, to vše patří mezi nejdůležitější nové úspěchy v lékařském sektoru v zemi.

První místo ohledně výroby léků na Středním východě, a třeba výroba 97 % potřebných léků doma a vývoz léčiv včetně biotechnologických léčiv, soběstačnost ve výrobě vakcíny, eradikace (úplně vymýcení choroby) dětské obrny a jiných nemocí, pokrytí očkováním od 30 % do 100 %, zvyšující se počet nemocnic a lékařských středisek, zdravotní vývoj země a úspěch v prevenci léčby, a nakonec zvýšení průměrné délky života na více než 75 let a snížení kojenecké úmrtnosti na méně než jedno procento a mateřské úmrtnosti na 0,019 % jsou další vědecké úspěchy v oblasti medicíny, které lze nazvat lékařskou revolucí.

Průmysl

V průmyslovém sektoru a navzdory nezákonným sankcím USA učinil Írán také velké kroky. Výrazně zvýšil výrobu oceli na 38 milionů tun ročně a získal 14. místo ve světovém žebříčku, zvýšil výrobu cementu na asi 80 milionů tun, zvýšil produkci nerostných surovin na 220 milionů tun, také výrobu a vývoz automobilů s různými lehkými a těžkými vozidly o více než 1 350 000 kusů ročně…, dál zvýšení a rozvoj všech typů domácích a průmyslových továren, výstavba větrných, plynových, fosilních elektráren a výstavba první jaderné elektrárny v Búšéhru a první podzemní elektrárny v Ardabílu, stejně jako 4. místo na světě, pokud jde o stavbu přehrad. Postavení více než 40 velkých ropných a plynových elektráren a téměř 40 milionů tun petrochemické produkce za rok jsou další průmyslová vyznamenání v této zemi.

Důležitým bodem hospodářské politiky Íránské islámské republiky v těchto letech je učinit příležitosti z hrozeb amerických sankcí. Spoléhání se Íránu na tržby z prodeje ropy by bylo ošidné - v příštím roce se sníží o 10 %, zatímco prodeje ropy v posledních letech představovaly více než 60 % vládních příjmů.

Mír

Írán je starověká země, jejímž národním dnem není den nezávislosti, protože Írán po celou historii existoval jako nezávislá, schopná a vlivná země. Jádrem íránské moci ve skutečnosti jsou kultivovaní lidé, kteří nikdy nebyli vystaveni násilí a vždy hledali mír, pokrok a dokonalost. V posledních stoletích Írán neprojevil agresivitu vůči žádné zemi, a naopak základními kameny jeho zahraniční politiky byly stabilita, mezinárodní bezpečnost a dobré sousedství…

