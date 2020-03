Ilustrační FOTO - Pixabay

Albánskou politikou hýbe osobní zášť

Albánský prezident Ilir Meta v pondělí pohrozil, že 15. března podepíše dekret o rozpuštění parlamentu, pokud vládní většina neustoupí od změny zákona o ústavním soudu.

Šéf státu to podle albánských médií oznámil na protivládním shromáždění, které se na jeho popud večer sešlo v centru Tirany.

Meta protivládní akci svolal v polovině února v očividné snaze získat co největší podporu proti pokusu vládnoucí Socialistické strany Albánie (PSSh) sesadit ho z úřadu hlavy státu. Premiéra Ediho Ramu i s jeho stranou přitom obvinil z porušování ústavy a ze spojení s organizovaným zločinem.

Albánský prezident Ilir Meta. FOTO - wikipedia commons

Před prezidentským úřadem Meta v pondělí večer za účasti několika tisíc stoupenců opozice podepsal dekret, jímž parlamentu formálně vrátil návrh změn zákona o ústavním soudu. Tyto úpravy by prezidenta prakticky zbavily vlivu na jmenování ústavních soudců, protože členové této nejvyšší soudní instance v zemi by k získání mandátu už před ním nemuseli skládat přísahu.

Navíc by novela měla mít zpětný účinek, a potvrzeni by tak byli i soudci, kteří už byli zvoleni, ale přísahu před prezidentem ještě nesložili. Podle nových ustanovení by jim stačilo podepsat písemnou přísahu a jen ji odeslat příslušným institucím, včetně prezidenta.

Boj o vliv na složení ústavního soudu má pro Metu zásadní význam. Albánie prochází důležitými reformami, k nimž patří především změny v justici s cílem ji údajně očistit a podpořit její nezávislost. Prověrky ale vážně ochromily soudní systém, a to zejména činnost ústavního a nejvyššího soudu kvůli vyloučení jejich členů. Neschopnost ústavního soudu rozhodovat je nyní překážkou pro definitivní verdikt ohledně případného odvolání prezidenta Mety i pro řešení kompetenčních sporů mezi ústavními činiteli.

Meta, bývalý předseda menší strany Socialistické hnutí za integraci (LSI), která byla v minulém volebním období ve vládní koalici se socialisty, se přitom v roce 2017 stal prezidentem díky podpoře socialistické strany. Poslanci ho tehdy zvolili v dubnu, ale v červnu krátce před novými parlamentními volbami se Meta rozkmotřil s Ramou a jejich silná vzájemná nevraživost trvá dodnes.

Spory vyvrcholily loni, když se země dostala do ústavní krize kvůli snaze Mety odložit místní volby vypsané na konec června, protože se je rozhodla bojkotovat opozice. Rama ale jejich konání prosadil a socialisté v nich, hlavně díky neúčasti opozice, drtivě zvítězili.

Opozice účast ve volbách podmínila vypsáním předčasných parlamentních voleb. Těm by podle ní mělo v dostatečném časovém předstihu předcházet nahrazení socialistické vlády úřednickým kabinetem, jenž by zemi dovedl »ke spravedlivým volbám«. To socialisté odmítají.

(čtk)