Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát bude odškodňovat újmy po povinném očkováním

Stát bude odškodňovat lidi za zvlášť závažné potíže způsobené povinným očkováním. Sněmovna schválila vládní předlohu v širším senátním znění, podle níž se bude hradit také bolestné a ztráta na výdělku. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidentovi republiky.

Sněmovní verze návrhu zákona počítala s tím, že stát by nahrazoval ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, jeho zdraví nebo domácnost. Vláda původně navrhovala odškodňovat majetkovou a nemajetkovou újmu. Náhradu za duševní útrapy blízkých nechali zákonodárci beze změn.

Senátní znění novely se podle senátora Lumíra Kantora (KDU-ČSL) obsahově vrací k původní vládní verzi. Obsahuje podle něho i pojistky, aby institut odškodnění nebyl zneužíván. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) pozměňovací návrh horní komory podpořil. »Pozměňovací návrh rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle stížení společenského uplatnění byla doplněna o vytrpěné bolesti a ztrátu na výdělku, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. Toto je velmi důležité,« zdůvodnil Vojtěch svoji podporu navrhované změně.

Senátní verzi podpořilo 142 ze 144 přítomných poslanců. Přijetí normy uvítala stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Věří, že opatření přispěje k návratu potřebné vysoké proočkovanosti v ČR. »Věřím, že tento návrh přispěje i k tomu, aby rodiče měli větší důvěru v povinné očkování a aby se ČR opět vrátila mezi země s více než 95procentní proočkovaností, abychom tu měli kolektivní imunitu, která je velice důležitá,« řekla našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Odškodnění by mělo být vypláceno do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny. Maximální výši náhrady norma nestanoví. Ministerstvo chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládalo, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla.

Ve složitých případech bude ministerstvu zdravotnictví pomáhat při posuzování žádostí odborná komise. Vyjadřovat se bude k tomu, zda za újmou na zdraví skutečně stojí povinné očkování, nebo ne. Komise by mohla podle dřívějších informací posuzovat odhadem až několik set případů.

V ČR jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo očkování odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale podle odborníků nejsou prokázány.

(jad, ku)