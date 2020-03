Migrační vlna II?

Jak to tak vypadá, tak je tady migrační vlna II. Z Turecka se valí další tisíce migrantů. Nejsou to jistě jen uprchlíci před boji v Idlíbu v Sýrii, ale jsou to Afričané, Íránci, Iráčané, Afghánci a další.

Že to přišlo, není překvapivé. Od poslední migrační vlny v roce 2015 a 2016 se nic nezlepšilo. Evropské státy nenastavily funkční mechanismus, který by se vypořádal s nelegální migrací. Hrají si s termíny, jako je humanita, pomoc a ženevské dohody. Nic proti tomu, ale svět se rychle mění a situace taky. Evropská unie se snažila uplatit Turecko, aby zadržovalo migrační vlnu. Turecko má nyní, v souvislosti s operacemi syrské armády, důvod vypustit migranty do té zlé Evropy. Z migrace se stala zbraň, zbraň, která je mířena na obyčejné obyvatele evropských států.

Dovedu si představit, kdo bude mezi těmi, kdo utíkají a ještě budou utíkat před Bašárem Asadem. Budou to jen opoziční síly a zejména islamisti, kteří ztrácejí v Sýrii půdu pod nohama. Dobrá, tak je v rámci humanity a pomoci přijmeme do Evropy. Při masivní vlně migrace je nikdo neprověří. Takové humanitární kroky však povedou jen k posílení islamistických tendencí v Evropě, a to žádná demokracie a humanita rozhodně nebude! Nedostatek obezřetnosti a slabosti povede jen k válce či občanské válce v Evropě. Copak nás slabost Paříže a Londýna v roce 1938 v Mnichově nepoučila? Copak se Evropa nepoučila? Evropa brzy zjistí, že humánní prostředky lidskou masu nezastaví a slzný plyn už vůbec ne!

Obávám se, že ne a že si něčím podobným dříve či později musíme zase projít. Když k tomu doplníme přicházející recesi do hospodářství, k tomu Covid 19, který ji jen roztočí, tak zde máme pěkný koktejl. Rozhodně to není koktejl ovocný, ale pěkně výbušný.

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 3 – Cheb, Tachov