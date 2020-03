I hrdé stromy bývají zlomeny

Ve středu po ránu v brífinku z předsednictva vlády jsme se dozvěděli o opatřeních týkajících se případného šíření koronaviru v naší republice a současně o zdravotním stavu pěti pacientů hospitalizovaných v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce. Pěti? Jak to vlastně je? Ještě před svoláním zmíněné »tiskové konference«, jíž se zúčastnil premiér Babiš s celým svým štábem, v němž nechyběl ani ministr zdravotnictví a další medicinští šéfové, předal informaci o další podezřelé primátor Prahy Hřib. Dosud bylo zvykem, že jakékoli zprávy o nemocných a týkající se dalších záležitostí epidemie jsou poskytováni prostřednictvím předsedy vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Ti také mají veškeré možnosti přijmout zásadní opatření. Tak postupoval ústecký hejtman Bubeníček a jistě i další odpovědní pracovníci.

Jenže Praze vládne Hřib, který je víc než premiér a ministr zdravotnictví dohromady. Proč by se podřídil nějakému premiérovi, když sám »určuje zahraniční a vnitřní politiku země«, protože přece pražský primátor a ještě k tomu Pirát nebude poslouchat někoho jiného než sebe. Jeho ego je velmi vysoké. On se cítí už dnes nad všemi.

Informace, kterou svěřil ČTK a vlastně i médiím a jež měla národu sdělit, že není významnějšího politika, než je Zdeněk Hřib, lékař, který ani nikdy nebyl skutečným lékařem, měla v době poskytnutí médiím vadu na kráse. Nejen to, že předcházela tiskové konferenci vlády a její členové ji v té chvíli neznali, ale i to, že podezření se ještě nerovná slovům: Vědět a dobře prověřit. Jinak totiž jde o šíření poplašné zprávy a nedodržení základních pravidel. Od Pirátů se ovšem nemůžeme dočkat ničeho jiného. Ti, kteří žalují na vlastní stát v Bruselu, když jinde neuspějí, kteří si myslí, že z Prahy řídí politiku země a mohou urážet kde koho, si nezaslouží obdivu. Spíše by o sobě měli přemýšlet, ale to bychom asi chtěli na nich moc.

Tak k podivnému výletu Hřiba s Michálkem a jejich ženami na Taiwan, k likvidaci vzájemných dohod s čínskými městy, k nimž dal Hřib podnět, k podpoře odstranění pomníku maršála Koněva a k podpoře postavení památníku Vlasovcům, přibylo zcela nedávno provokační rozhodnutí přejmenovat okolí ruského vyslanectví jmény oponentů současného prezidenta, přibylo i neuznání informační priority premiéra a zdravotních orgánů republiky ve věci dalšího podezření z onemocnění koronavirem. Sebejistý Hřib si myslí, že stejně jako stromy rostou do nebe, i on tam míří. Jenže nedávno jsme viděli ty největší velikány, jak prudký vítr je zlomil a zničil natolik, že i jejich dřevo se na trhu bude prodávat se slevou.

Jaroslav KOJZAR