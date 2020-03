Časový posun

Čas je velice relativní a jak se říká, minuta s rukou v ženském klíně a minuta s rukou na rozpálené plotně je sakra velký rozdíl. Každopádně je vždy na nás, jak onen čas dokážeme využít. Někdo to umí, někdo ne…

Pomalu celý svět šílí z koronaviru a ponechme stranou, zda opravdu oprávněně, či ne. Jen bych upozornil, že pokud člověk dodržuje základní hygienické návyky a není už nyní smrtelně nemocný, žádné extrémní nebezpečí mu nehrozí. Ale jasně, je to nová nemoc a něco takového vždy vyvolá obavy. Každopádně, a určitě to není jen můj dojem, se mnozí snaží na této krizi zcela očividně zviditelnit a očividně si to i užívají.

Že bude kvůli koronaviru neustále v médiích ministr zdravotnictví, se tak nějak dá očekávat, i když jeho sebeprezentace je občas také dost na pováženou. Mnohem více prostoru by si ale klidně zasloužili odborníci nebo představitelé územně správních celků, jichž se to týká a situaci skutečně řeší.

Ale takový pražský primátor Hřib se očividně podle svých měřítek dlouho neblýskl, no a koronavirus přeci zrovna frčí, ne? Rozhodl se proto předevčírem rovnou vyhlásit další jeho případ, aniž by byl v danou chvíli odborníky potvrzen. To je opravdu hrdinský skutek, který rozhodně přispívá ke kvalitě života v jemu svěřeném městě.

Ono vůbec, když už jsme u toho Hřiba, tak jeho nedávným extemporem bylo ocenění mrtvého ruského korupčníka Němcova tím, že po něm přejmenoval náměstí Pod kaštany. Jistě, přiblblá protiruská provokace či fakt, že hřibům se pod kaštany nedaří, každopádně i to celkem souvisí s vtipem, který se ke mně nedávno donesl, a na něj mi sedí taky:

Baví se Obama s Merkelovou o časových pásmech, a jaký to přináší trable a Merkelová říká: »To mi povídejte, jednou jsem volala japonskému premiérovi a chtěla mu poblahopřát ke zvolení a v Tokiu byly tři hodiny ráno, já ho vzbudila, no děsnej trapas...«

A Obama povídá: »To nic není, to já volal včera Putinovi, ať dá okamžitě vyšetřit tu vraždu Němcova, a tam bylo tři hodiny před tím!«

Tomáš CINKA