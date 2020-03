Ilustrační FOTO - Pixabay

Na kola nadále bez požití alkoholu

Pro cyklisty bude i nadále platit nulová tolerance k alkoholu. Sněmovna odmítla pozměňovací návrh Senátu, který by jim umožnil jezdit s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi na cyklostezkách, místních a účelových komunikacích. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Senátoři chtěli návrh vložit do novely zákona o silničním provozu, která má hlavně liberalizovat pravidla taxislužby ve prospěch alternativních služeb. Sněmovna ji stvrdila v původně přijatém znění. Nyní ji dostane k podpisu prezident republiky.

Pro senátní verzi hlasovalo 55 přítomných poslanců, ale zapotřebí jich bylo alespoň 72. Pro prolomení nulové tolerance hlasovali poslanci ODS, Pirátů, část poslanců SPD, někteří komunisté, poslanci TOP 09 a STAN.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik novinářům řekl, že větší část klubu je přesvědčena o tom, že se nemá nabourávat nulová tolerance k alkoholu. »Ze zkušeností víme, že vždy to začíná takto nenápadně a pak se přitvrzuje salámovou metodou a nakonec by mohl dojít k nabourání nulové tolerance u řidičů na silnicích. To je pro nás naprosto nepřijatelné,« uvedl Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

»Nulová tolerance je v České republice dlouhodobá zákonná tradice, občané ji respektují a vnímají. Myslím si, že bychom mohli být hrdí na to, že tu nulovou toleranci k alkoholu máme, ale nesmíme být zase ti, kteří ji budou za každou cenu všude vymáhat,« dodal člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Alkohol je u třetiny nehod cyklistů

Senátní návrh rozpoutal mezi poslanci spory. Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) návrh Senátu na toleranci alkoholu u cyklistů odmítl. Ministerstvo s ním podle Havlíčka nesouhlasí, protože by přinesl velmi negativní dopady na bezpečnost silničního provozu.

Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska (TOP 09) však cyklista s půl promile alkoholu v krvi na rozdíl od řidiče motorového vozidla svému okolí nebezpečný není. »Chlap s půl promile za těžkým automobilem je nebezpečný svému okolí. Cyklista s půl promile nebezpečný svému okolí není,« uvedl.

»Třicet procent nehod, které způsobí cyklisté, jsou pod vlivem alkoholu. A pokud bychom se podívali na nehody smrtelné, které způsobí cyklisté, tak na místních komunikacích je to 33 % smrtelných nehod, které způsobí cyklisté pod vlivem alkoholu,« reagoval Havlíček. Navrhovaný limit půl promile alkoholu je tak podle něj nepřijatelný.

Obdobný senátní návrh, který prolamoval nulovou toleranci u cyklistů Sněmovna neschválila už loni v září. Neprosadila tehdy novelu, která povolovala alkohol u vodáků a do níž chtěl Senát přidat i toleranci u cyklistů.

Místo taxametrů mobilní aplikace

Podle schváleného znění novely zákona o silničním provozu už vozidla taxi nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Boltu (dříve Taxify). Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů. Díky používání navigací se ruší i zkoušky z místopisu.

Novela ruší povinnost vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by vozy mohly využívat mobilní aplikace.

Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny vozy taxi označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro řidiče taxi, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

