Ilustrační FOTO - Pixabay

Raději na Karlštejn než mezi poslance

Opozice opět kritizovala premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho absencím na pravidelných debatách o písemných interpelacích. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek dokonce mluvil o možném svolání mimořádné schůze Sněmovny, na které by plénum mělo vyzvat předsedu vlády k tomu, aby na interpelace chodil.

»V 90 procentech případů premiér nechodí na písemné interpelace a místo toho obdivuje Karlštejn,« řekl Michálek. Babiš se z dopoledního jednání dolní komory omluvil z pracovních důvodů, na Karlštejně se účastnil zahájení rozsáhlé opravy hradu za více než 150 milionů korun. Na odpoledních ústních interpelacích už byl.

Před měsícem Babiš ve Sněmovně prohlásil, že na projednávání písemných interpelací už chodit nebude. Piráty tehdy nařkl z exhibování. Pirátští poslanci totiž nedávno podali na premiéra dvě desítky shodných písemných interpelací. Tázali se, zda na jejich projednávání do Sněmovny ještě někdy přijde. Babiš jim písemně odpověděl, že se letos určitě uvidí. »Asi nejsem sám, kdo si v těchto odpovědích všiml jistého nepřekonatelného logického rozporu,« prohlásil Michálek. Institut interpelací podle něho ztrácí Babišovým přístupem smysl.

»Místo abyste debatovali věcně, zatěžujete Sněmovnu politickými prohlášeními,« reagoval na Michálkovo vystoupení Jaroslav Kytýr (ANO). Nicméně uvedl že účel interpelací nezpochybňuje a Babiše nehájí.

Interpelace nejsou žvanírna

Rovněž místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) uvedl, že mu vadí, že premiér na interpelace osobně nechodí. »Osobně jsem zde měl odmítnutou písemnou interpelaci, čekal jsem skoro rok na její vyřešení,« zdůraznil Valenta s tím, že třeba místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) čekal na přítomnost ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) kvůli upřesnění jeho písemné odpovědi pět měsíců, což také není úplně ideální stav. »Ale jak to řešit? Kolega Michálek navrhoval jakousi mimořádnou schůzi. To přece nejde. My můžeme vládě v podstatě dávat doporučení, podněty, ale to je tak všechno. Pan Michálek jako právník by si měl uvědomit,« zdůraznil Valenta a přečetl nález Ústavního soudu o tom, že z principu dělby moci vyplývá, že ani orgán moci zákonodárné, která je v parlamentní formě vlády dominantní, není oprávněn překračovat pravomoci dané Ústavou, tedy zasahovat do pravomocí orgánů jiných. »Ústavní soud uvádí, že Poslanecká sněmovna nesmí jakkoli zasahovat do moci výkonné, s výjimkou podnětu resp. Doporučení,« dodal komunistický poslanec.

Ke kritikům docházky premiéra i dalších členů vlády se přidal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka i Václav Votava z koaliční ČSSD. Podle Jurečky není normální říkat, že interpelace jsou žvanírna. Votava soudí, že premiér by měl odpovídat i v případě, že se mu interpelace nelíbí nebo ho popuzuje.

(ku, jad)