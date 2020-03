Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin a Erdogan probírali situaci v Sýrii

Ruský prezident Vladimir Putin se v Moskvě sešel se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Erdogan na začátku schůzky vyjádřil očekávání, že se podaří dospět k rozhodnutím, která zklidní situaci v Idlibu na severozápadě Sýrie. Tam se nyní střetávají vojska Turecka, tedy členské země NATO, s jednotkami syrské armády. Damašek se přitom těší ruské podpoře.

»Situace v Idlibu se natolik zhoršila, že si žádá naše osobní a přímé jednání,« prohlásil podle AFP na úvod Putin. »Bezpochyby má naše jednání o Idlibu velký význam, protože v regionu je velmi napjatá situace. Celý svět sleduje naše jednání. Spoléhám na to, že naše rozhodnutí a kroky, které přijmeme, uklidní situaci v Idlibu a mezi našimi zeměmi,« řekl Erdogan. Agentura TASS tento citát ukončila u slov »v Idlibu«. Turci útočí na území cizího státu, Sýrie, kam nedávno vpadli. Ankara zde podporuje některé protiasadovské povstalecké skupiny. Schůzka prezidentů následovala poté, co na severozápadě Sýrie byli v bojích s vojsky syrského prezidenta Bašára Asada, ruského spojence v Damašku, zabity desítky tureckých vojáků. Idlib je poslední baštou povstalců a islamistů v Sýrii, kterou se Asadovy jednotky snaží za ruské letecké podpory dobýt od prosince. Eskalace na bojišti vyvolala i diplomatické napětí mezi Moskvou jako spojencem Damašku a Ankarou, která pomáhá odpůrcům Asada. Přesto Ankara tvrdí, že se nechce dostat s Moskvou do konfliktu.

Evropská unie uvolní dalších 170 milionů eur (4,3 miliardy Kč) na zmírnění humanitární krize v Sýrii. Ve středu to po setkání s tureckými představiteli v Ankaře oznámil šéf unijní diplomacie Joseph Borrell. Dodal, že EU a Turecko mají společný zájem, aby válka v Sýrii co nejdříve skončila. »Oznámili jsme dodatečnou humanitární pomoc ve výši 170 milionů eur, abychom mohli dále pomáhat nejzranitelnějším osobám v Sýrii,« uvedl Borrell. Šedesát milionů eur (1,5 miliardy Kč) z avizované pomoci by mělo putovat na zmírnění humanitární krize přímo na severovýchodě Sýrie.

Syrská protivzdušná obrana nad provincií Kunajtra musela zasahovat proti izraelským střelám. Na jihozápadě země jich několik zlikvidovala. Zprávu v noci oznámila syrská státní média. Uvedla, že protivzdušná obrana sledovala izraelské bojové letouny mířící na sever k jiholibanonskému městu Sajdá a následně zaznamenala vypálení několika střel z libanonského vzdušného prostoru směrem na střední Sýrii. Izrael své »běžné« údery v Sýrii nekomentuje. Od začátku syrského konfliktu v roce 2011 podnikl v zemi mnoho útoků proti silám režimu prezidenta Asada a jeho spojencům.

