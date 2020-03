Ilustrační FOTO - Haló noviny

Věčný problém: armádní zakázky

Armádní zakázky zůstávají bolavým místem české veřejné správy. Nejnověji prověřuje vojenská policie zakázku na nákup pasivních radarových systémů. Další podezřelou zakázkou jsou rušičky komunikace.

Rušičky stály nedávno za odchodem náměstka ministra obrany a akvizice Filipa Říhy. Přesto se jimi policie zatím nezabývá. Naopak vyšetřování radarových systémů již potvrdila.

Jde o nákup dvou pasivních sledovacích systémů DPET, jejichž základem jsou radiolokátory Věra NG a osm mobilních komunikačních rušičů Starkom. Obě zakázky byly zadány napřímo bez výběrového řízení a v průběhu let jejich cena výrazně stoupla. »Předražené zakázky, to je evergreen a velká bolest české armády. Scénář je vždy stejný: většinou proběhnou bez výběrového řízení,« povzdechl si stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý.

Stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý.

Systémy DPET objednal resort pro armádu u české firmy ERA za 1,5 miliardy korun. Přitom ještě před rokem ministerstvo informovalo vládu, že by systém měl stát 780 milionů korun. Kritici také poukazují, že NATO pořídilo v tendru radary za 433 milionů bez DPH. Resort se hájí tím, že částka vychází ze starého průzkumu trhu a dnes již nedopovídá reálné ceně. A systém, který koupilo NATO, je prý jiný, než pořizuje armáda ČR – DPET může být nasazen nejen ve vzduchu, ale také na zemi nebo na moři.

Také u zakázek na rušičky Starkom, které resort objednal u státního podniku Vojenský výzkumný ústav, se cena výrazně zvýšila. Jak informoval server Irozhlas.cz, resort loni na podzim seznámil výbor pro obranu Poslanecké sněmovny s tím, že rušičky budou stát 960 milionů korun. O den později ale kolegium ministra obrany schválilo nákup osmi kompletů za částku přes 1,45 miliardy korun. Prý kvůli jednání s dodavateli, jejichž výsledek nešlo předvídat. To nadzdvihlo i některé vládní poslance. Například Pavla Růžičku z hnutí ANO. »Absolutně nepochopitelné, nedokážu si to vysvětlit. Mně se zdá, že nám nechtějí nic říct a řeknou maximálně to, co se provalí,« rozčílil se poslanec, jehož hnutí má nad ministerstvem paradoxně kontrolu.

Na uzdě se neudržel ani sám premiér Andrej Babiš (ANO). »Řval jsem celý týden. A ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji z médií,« reagoval Babiš.

»Ty věci se v čase špatně sešly,« hájil postup ministerstva náměstek ministra obrany Říha, načež ve své funkci raději sám dobrovolně skončil. »Přiznávám, že šlo lépe komunikovat, především se sněmovním výborem pro obranu,« kál se po rezignaci. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poté vyhlásil, že přeci jen nechá cenu zakázky znovu prověřit. »S větší mírou kontroly jsem však připraven tyto projekty nadále podepisovat,« prohlásil nicméně Metnar, což Alexandera Černého pobavilo. »Ministrova odvaha takové akvizice podepisovat mě vskutku překvapuje,« uvedl Černý.

Že však má Alexander Černý pravdu a problém s armádními zakázkami je skutečným evergreenem, dosvědčuje tučná složka, kterou si o té věci v každé novinové redakci vedou: Nejslavnějším případem je patrně nákup obrněných kolových transportérů Pandur. Lobbista Marek Dalík si podle rozsudku v roce 2007 při něm řekl zástupci firmy Steyr o úplatek půl miliardy korun pro někoho z české vlády. Nákup vojenských transportních letadel CASA, které schválila druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009. Čtyři letadla stála přes 3,5 miliardy korun. V roce 2012 začala policie stíhat exministryni Vlastu Parkanovou (TOP 09). Obžaloba tvrdí, že ministryně a bývalý ředitel ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk způsobili státu nezjištěním přiměřenosti ceny letounů škodu 819 milionů korun. Rozsudek však dosud nepadl.

(ste)