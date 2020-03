Ilustrační FOTO - Pixabay

Při jednání EU s Británií to skřípe

Začátek vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Británií ukázal zásadní rozdíly v představách a požadavcích obou stran. Zatímco Londýn by spíše chtěl několik oddělených smluv, Brusel usiluje o jedinou komplexní dohodu.

Na závěr prvního kola rozhovorů to řekl šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier.

Složitá jednání zahájená měsíc po britském odchodu z EU rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude proudit zboží či služby přes Lamanšský průliv či o obranné a bezpečnostní spolupráci. Vyjednavači tento týden odděleně debatovali o více než desítce tematických oblastí.

Podle Barniera se zásadní rozpory ukázaly například v otázce sladění podmínek hospodářské soutěže. Brusel a Londýn mají dlouhodobě rozdílné pohledy na to, jaké klimatické, sociální či daňové standardy by měla Británie dodržovat, aby získala přístup na unijní jednotný trh.

Další spor se podle šéfa unijních vyjednavačů točil kolem práv na rybolov v britských vodách. Zatímco Londýn je chce vyjednat mimo rámec obchodní dohody, Brusel trvá na jejich začlenění do smlouvy.

»Dohoda je možná, i když bude obtížná,« zhodnotil Barnier úvodní kolo jednání.

Na dokončení jednání a schválení případných smluv mají Brusel a Londýn jen deset měsíců. Termín, který je podle unijních činitelů extrémně krátký, by Britové mohli oddálit, pokud by do poloviny roku požádali o prodloužení přechodného období. Britský premiér Boris Johnson ale tuto možnost vehementně odmítá. Británie musí v přechodném období dodržovat unijní pravidla, na jejich podobu ale již nemá žádný vliv.

(ici)