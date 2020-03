Madridem odsouzený Katalánec Junqueras vítán na univerzitě

Bývalý místopředseda katalánské regionální vlády Oriol Junqueras, který byl loni v říjnu v procesu s dalšími místními politiky odsouzen k neúměrnému trestu, ke 13 letům vězení, kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska, v úterý opustil brány věznice. Tři dny v týdnu může na šest hodin dojíždět vyučovat na univerzitu.

Je to teprve třetí příležitost, kdy mohl Junqueras za dva roky a čtyři měsíce opustit vězení. Poprvé to bylo kvůli procesu a podruhé kvůli výpovědi před komisí katalánského parlamentu. »Dobrý den všem, máte se všichni dobře?« řekl Junqueras novinářům, kteří na něj před věznicí v Lledoners čekali. Povolení katalánské správy věznic k opouštění věznice mu totiž zakazuje dělat prohlášení pro tisk. U vchodu do kampusu ve městě Manresa, ležícím asi pět kilometrů od věznice, Junquerase přivítala rektorka univerzity a studenti, kteří ho nadšeně vítali, tleskali a natáčeli si ho na mobily.

Oriol Junqueras. FOTO - Wikimedia commons

Předsedy strany Republikánská levice Katalánska (ERC) Junquerase a dalších uvězněných katalánských politiků si mnozí Katalánci velmi váží i proto, že neodešli před soudem do ciziny, jako to třeba učinil katalánský expremiér Carles Puigdemont. Separatisté, ale i mnozí zastánci jednoty Španělska považují za zcela nepřiměřené, že politici dostali vysoké tresty vězení za to, že uspořádali neústavní referendum o nezávislosti Katalánska. Tu si přeje zhruba polovina Katalánců. Junqueras, který vystudoval obor moderní dějiny a historii ekonomického myšlení, začne s přednáškami zřejmě po Velikonocích. Přednášky nebudou součástí žádného oboru, ale půjde o kurz otevřený pro všechny zájemce.

V procesu s katalánským vedením dostalo u nejvyššího soudu v Madridu loni v říjnu vysoké tresty vězení devět politiků. Tři další dostali jen časově omezený zákaz výkonu veřejných funkcí. I většina z ostatních devíti uvězněných už dostala od katalánské správy věznic povolení během týdne po stanový počet dní a hodin vycházet z věznice, to kvůli práci, dobrovolnické činnosti či starání se o rodinného příslušníka. Na noc se ale všichni musí vrátit do vězení.

Obvinění katalánského vedení se odehrálo za předchozí pravicové vlády Mariana Rajoye, která odmítala s katalánskou vládou složenou ze separatistů jednat. Teď jsou ve Španělsku u moci socialisté Pedra Sáncheze, který zvolil o něco vstřícnější postoj, mj. i proto, že ho ERC v lednu podpořila při hlasování o důvěře pro úřad premiéra. Socialisté za to ERC slíbili jednání, ač zatím nikdo přesně neví, o čem budou. ERC trvá na právu na sebeurčení pro Katalánsko a snaží se také dosáhnout propuštění katalánských politiků z vězení. Jednou z možností je reforma trestního zákoníku, jež by zvýšila tresty za vzpouru ve smyslu státního převratu a snížila tresty za nižší formu vzpoury, za niž byli odsouzeni katalánští politici. Změna, která ale nebude hotova a schválena parlamentem zřejmě dříve než za půl roku, by měla platit retroaktivně.

(ava, čtk)