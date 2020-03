Kouzlo nechtěného

Velký poprask způsobil dopis čínského velvyslance upozorňující na to, že se Čínské lidové republice nelíbí cesta české senátní delegace vedená předsedou horní komory parlamentu na Twaj-wan. Kolem čínského dopisu se už toho napovídalo až hanba. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS několikrát sdělil, že velvyslancův dopis je »výhrůžný až vyděračský« a staví Českou republiku »do lokajské pozice«. »Věřím, že i další ústavní činitelé si uvědomí, že jsme suverénní země, která si nemůže nechat od nikoho nic diktovat,« nechal se slyšet. Vystrčil konzultuje i s předsedou senátního výboru pro zahraničí Pavlem Fischerem, který se na podzim proslavil tím, že nechal rozeslat na hlavičkovém papíru Senátu po krajích a městech »lustrační dotazník«, jehož cílem bylo u samospráv zjistit, kdo ze zaměstnanců těchto úřadů či zastupitelů jezdí na zahraniční cesty do Číny a co tam dělá, o čem mluví apod. Podotýkám, že nešlo o obavu před šířením koronaviru (mimochodem, víte, že byl trefnou přezdívkou překřtěn českými vtipálky na korunavir?), nýbrž o zkoumání vazeb měst a krajů s partnerskými kraji a městy v Číně. Dodneška jsem se nedozvěděla, k čemu »zpětnou vazbu« z měst a krajů senátor Fischer využil.

Takže jsme získali coby spotřebitelé médií zkušenost, jak se mediálně naložilo s dopisem čínského velvyslance. Shrnu-li to, pak takto: Čína nám nebude nic nařizovat, jsme suverénní země.

Jenže do toho prakticky vzápětí vstoupil další dopis, a to od velvyslance amerického, tentokrát členům rozpočtového výboru Sněmovny. Jaké to kouzlo nechtěného! Ambasador coby zástupce amerického prezidenta a americké vlády v České republice vyjádřil rozladění z toho, že uvažujeme o zavedení digitální daně, která by se měla týkat předních amerických společností Google, Facebook, Amazon či Apple působících i na českém trhu. Velvyslanec USA varoval před daní české činitele, že v případě jejího přijetí nastanou odvetná opatření pro české firmy na americkém trhu.

Zpočátku bylo navrženo sedmiprocentní zdanění. A co se dělo po několikerém ambasadorově nátlaku? Ministryně financí i premiér ihned zmírnili svou rétoriku, uvedli, že dojde ke koaličnímu jednání o této věci, k oddálení či snížení výše daně. Typickým příkladem proamerické servilnosti, minimálně mediální, byl i komentář redaktora veřejnoprávní televize Petra Vaška, který měl před pár dny vysvětlit problém divákům a divačkám. Silná rétorika amerického velvyslance je prý logická, protože Spojené státy si »velmi tvrdě hájí své ekonomické národní zájmy«.

Každý suverénní stát musí hájit své národní zájmy, politické i ekonomické. Čína tedy své zájmy zřejmě hájit nemůže – soudě podle reakcí některých českých politiků, zato pro americké zájmy mají prakticky ti samí velké pochopení. Opět jsme svědky dvojího metru.

Monika HOŘENÍ