Komiks Rychlé šípy (vlevo nahoře). FOTO - Wikimedia commons

Rychlé šípy Ve Stínadlech

V místech ulice Ve Stínadlech na Praze 1 by měla letos vzniknout zahrada spojená s literární tvorbou spisovatele Jaroslava Foglara. Prostor by měl připomínat příběhy Rychlých šípů.

Praha 1 chce místo, které v sobě má mystičnost Stínadel, dotvořit. Vybudování zahrady tak podtrhne unikátní atmosféru daného místa a zároveň vytvoří nový kout pro odpočinek místních obyvatel.

Ježek v kleci (momentálně mimo klec). FOTO - Wikimedia commons

Radní plánují v nově vzniklém parku vysadit strom ginkgo biloba, zdi pomalovat postavami z komiksů a do zahrady umístit lavičku, která by nesla spisovatelovo jméno. Součástí parku by měly být i interaktivní prvky, například projekce postavy Tleskače či běžícího Vonta v kápi.

Vysazený jinan by měl upomínat fiktivní skupinu Vontů - Uctívačů ginkga - z Foglarovy knihy Stínadla se bouří. Ti se ve Foglarově románu scházeli právě v zahradě ve Stínadlech, kde strom rostl.

Rychlé šípy je označení fiktivní chlapecké pětice z knih a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara. Členy klubu Rychlé šípy byli Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Cílem příběhů bylo čtenáře vychovávat k mravním ideálům.

