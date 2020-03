Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna asi potopí pět týdnů dovolené pro všechny

Do závěrečného, zjevně už nyní však neúspěšného kola, se ve Sněmovně dostal návrh KSČM na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance o týden, tedy nejméně na pět týdnů. Předloze totiž hrozí vzhledem k vyjádření sociálního a hospodářského výboru zamítnutí.

Komunisté hájí prodloužení základní dovolené argumentem, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. »Ostatní zaměstnance tak současná právní úprava poškozuje,« uvedl za předkladatele místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Pro zajímavost uveďme, že komunisté tuto novelu předložili k projednání v dolní komoře už na začátku listopadu 2018.

»Návrh je velice jednoduchý. Týká se novelizace zákoníku práce, kde se navrhuje jednoduchá úprava, aby se v platném znění zákoníku práce nahradila slova ‚čtyři týdny‘ slovy ‚pět týdnů‘. Návrh se týká základní výměry kalendářní dovolené,« uvedl předlohu ve Sněmovně Grospič.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Poukázal na to, že současná právní úprava, jak je uvedena v našem právním řádu i v zákoníku práce, poškozuje zaměstnance zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnost oproti zaměstnancům státu placeným erárem, protože mají dovolenou o týden kratší.

Návrh KSČM rozdíl v nárokové délce základní výměry dovolené podle Grospiče smazává, když stanovuje základní výměru dovolené nejméně pěti týdnů. Zdůraznil, že zároveň zůstává zachována možnost odložení dovolené ze strany zaměstnavatele, případně individuální či kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem či rozhodnutím zaměstnavatele. »Předkládaný návrh se nedotýká délky stanovené dovolené pedagogických pracovníků, akademických pracovníků a pracovníků vysokých škol,« dodal a podotkl, že narovnává současnou asymetrii, kdy máme v České republice několik kategorií zaměstnanců, pracovníků, kteří požívají nárok na různou délku základní výměry kalendářní dovolené a považujeme tuto změnu za zásadní, zvlášť v době, kdy se neustále hovoří o tom, že by se mělo přistoupit k nějakým variantám zkrácení třeba pracovní doby. Možnost prodloužení základní výměry dovolené zaměstnavatelem by tedy předloha komunistických poslanců ponechala. Nezměnila by délku dovolené učitelů a akademických pracovníků vysokých škol, která činí osm týdnů.

Proč takový odpor, když u většiny to už funguje?

Zpravodaj sociálního výboru Petr Beitl (ODS) poukazoval na to, že návrh nebyl projednán se zaměstnavateli. Připomněl mimo jiné odmítavé stanovisko Hospodářské komory, podle níž by náklady zaměstnavatelů vzrostly zhruba o 35 miliard korun ročně. Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR podle jeho slov změnu KSČM označuje jako nesystémovou, protože se připravuje vládní novela zákoníku práce. Proto nepokládá za nutné schvalovat dílčí úpravu. Mluví o prohloubení problémů v zemědělství a v dalších oborech. »U velkých stávajících zaměstnavatelů, kteří už těch pět týdnů dovolené mají, se samozřejmě daleko lépe dovolená administruje jako benefit než něco, co je dané zákonem, protože to má vazbu na nemocenskou, na výpovědi a další věci, které pracovní smlouva přináší, a i oni preferují, aby zákoník práce zůstal flexibilní, nedělali jsme ho rigidní, kam směřuje návrh tohoto zákona,« prohlásil Beitl.

Grospič před poslanci nezastíral, že obavy Hospodářské komory chápe. »Rozumím tomu, že cítí, že by mohla být ohrožena, že by to mohlo ovlivnit nákladovost zaměstnavatelů,« řekl. Poznamenal však, že čtyři pětiny zaměstnavatelů pětitýdenní dovolenou zaměstnancům už nyní poskytují.

»Samozřejmě největší problém, který se objevuje ze strany zaměstnavatelů, je u zaměstnavatelů malých, kteří zaměstnávají jednoho dva zaměstnance, kteří do tohoto systému zapojují i své rodinné příslušníky. Rozumím, že může vzniknout problém z hlediska tvorby nákladů na zaplacení kalendářní pětitýdenní dovolené,« prohlásil Grospič. Na druhé straně je podle jeho slov docela úsměvné, když se horuje za různé benefity, neplacené dva dny volna apod., i když zase chápe, že to má tu pointu, že zaměstnavatel potom nehradí ony dva dny, a zaměstnancům poskytuje bianko volno.

Požádal o podporu předlohy KSČM i proto, že také odborové svazy považují tento záměr za účelný s tím, že má velký význam a smysl.

Ve druhém čtení poslanci žádné úpravy nenavrhli. Dolní komora by mohla hlasovat o novele zákoníku práce z pera poslanců KSČM ještě na březnové schůzi, čelit bude dvojímu zamítnutí.

