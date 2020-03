Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stalo se ve Sněmovně

Povinnou maturitu z matematiky čeká odklad nebo zrušení

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga (ANO). Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Za zrušení povinné maturity z matematiky se postavili i opoziční Piráti spolu s představiteli ODS nebo KDU-ČSL. Argumentovali v souladu s ministrem tím, že výuka matematiky neodpovídá tomu, aby maturitu z tohoto předmětu zvládli zejména studenti středních odborných škol.

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Podpořil to i školský výbor. Podle Valachové »odklad není na to, že vyřešíme všechny boly školského systému«. Má dát ale ministerstvu limit na dokončení revize vzdělávacích programů.

Zrušení povinné maturity z matematiky se nezamlouvá ani komunistům. »Pokud by se něco mohlo měnit, ať se změní třeba nařízení vlády o stanovení oborů, které budou povinnou maturitu z matematiky mít. Ale rozhodně není rozumné vylévat vaničku i s dítětem, což současný návrh ministerstva školství dělá,« uvedl člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Úplně nesouhlasí s tím, že se matematika špatně vyučuje.

Podobně reagovala také exposlankyně KSČM, učitelka Marta Semelová. »Neustále poukazovat na špatně vyučovanou matematiku mi připadá značně účelové. Je také potřeba přitlačit na to, aby se studenti víc věnovali studiu. Možná by potom matematika nebyla až takový problém,« uvedla.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo.

Přísněji na dodržování přestávek řidičů

Do závěrečného čtení putuje také vládní novela zákona o silniční dopravě, která kromě jiného ukládá dopravcům zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut. Zavádí také opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů.

Přestávky mají zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobeným únavou za volantem. Právě únava řidičů patří podle statistik BESIPu k nejčastějším příčinám nehod na silnicích. Řidič kamionu musí přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin, dvakrát týdně to lze prodloužit na deset hodin.

Údaje o plnění bezpečnostních přestávek a době odpočinku musí řidiči zaznamenávat prostřednictvím tachografů, pokud je jím jejich vozidlo vybaveno. U aut, která nejsou vybavena tachografem, budou moci záznamy zapisovat ručně nebo zaznamenávat na jiném zařízení.

Návrh také zavádí opatření proti falšování záznamů. Policie, celníci nebo zástupci dopravních úřadů budou moci odeslat vozidlo kvůli kontrole tachografu do autorizovaného metrologického střediska. Kontroly se budou vztahovat vedle nákladních aut například i na autobusy a zemědělská či lesnická vozidla. Při zjištěném falšování záznamů policie bude moci i nadále dočasně auto zabavit a řidiči odebrat řidičský průkaz.

Hospodářský výbor také doporučil změnit pravidla ohledně taxikářů. Do zákona by se mohla vrátit možnost měst a obcí vyhláškou stanovit povinnost taxikářů podrobit se zkoušce z předpisů nebo místopisu.

Policie žádá o vydání poslankyně SPD

Policie požádala Sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech, které zveřejnila na Facebooku. Mandátový a imunitní výboru se kvůli tomu sejde v úterý 10. března, o žádosti poté rozhoduje celá Sněmovna.

»Zasedání mandátového výboru bylo svoláno na úterý příští týden od 13.00. Na něm rozhodneme o dalším postupu,« řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). K obsahu žádosti nesdělil žádné podrobnosti, musí zachovávat mlčenlivost.

Maříková loni v lednu na svém profilu na Facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. »Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,« napsala poslankyně. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti.

SPD označila žádost policie o vydání své poslankyně za faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů a postavila se za ni. »Jde o pokus o kriminalizaci veřejných protiimigračních postojů. SPD nebude ustupovat a budeme nadále prosazovat náš program,« napsal na Twitteru šéf SPD Tomio Okamura.

(jad, ku)