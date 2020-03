Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Biatlonistky byly ve štafetě desáté, muži dvanáctí

Biatlonistky Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Eva Kristejn Puskarčíková obsadily ve štafetě Světového poháru v Novém Městě na Moravě po střeleckém trápení 10. místo. Neporazitelnost v sezoně uhájily Norky. Muži při rozlučce Michala Šlesingra s kariérou obsadili 12. místo. Pro zlato si doběhli suverénně Norové a získali malý křišťálový glóbus.

Neporazitelnost v sezoně uhájily Norky, které si před prázdnými tribunami připsaly v součtu s minulým ročníkem celkově sedmé vítězství za sebou.

České biatlonistky, čtvrté na nedáném MS, musely v proměnlivém počasí s větrem, deštěm či drobným sněžením na tři trestná kola. Na střelnici navíc osmnáctkrát dobíjely a na vítězné Norky, které jely bez nemocné Marte Olsbuové Röiselandové, ztratily téměř čtyři minuty. Druhé místo obsadila Francie, třetí byly Němky.

"Úplně se to nepovedlo. Tohle nemůžeme považovat za úspěšnou štafetu," hodnotil výkon biatlonistek sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Jislová třikrát dobíjela a štafetu rozjela na osmém místě. Davidová na svém úseku především v běhu tradičně stahovala a posunula se na čtvrté místo, po střelbě vestoje ale musela na trestné kolo a nakonec předávala rovněž osmá. "Jsem na sebe fakt naštvaná, že jsem to nezvládla. Byly to moje chyby. A chtěla bych se tam vrátit a udělat to jinak," řekla Davidová, třetí z čtvrtečního sprintu na Vysočině.

Charvátová jednou kroužila při obou zastávkách na střelnici a klesla na desáté místo. Vleže přitom trefila první čtyři terče, ale poslední ani na čtyři rány. "Ani jsem nechtěla věřit, že se mi to nepovedlo. Odjížděla jsem úplně na dně a říkala si, to ne," honilo se jí v hlavě. "Nechtěla jsem se vidět znova na trestném kole, a co se nestalo, byla jsem tam znova, aniž bych chtěla. Na prd, no," dodala.

Do závěrečného úseku Češky vbíhaly už s dvouminutovou ztrátou na čelo. Puskarčíková spotřebovala dalších šest nábojů navíc a vyvarovala se trestného kola, na posun v pořadí to ale nestačilo. V závěrečném sprinterském souboji o deváté místo prohrála ve fotofiniši se Švýcarkou Lenou Häckiovou.

"Myslím, že nás to všechny mrzí, protože jsme to chtěly posunout výš. Věděly jsme, že jsme v průběhu sezony mohly být výš, a vždycky nám to nevyšlo, bohužel. S takovouhle střelbou se to ale nedá," posteskla si Puskarčíková.

Vítězné Norky byly jen jednou ze tří štafet, které se mohly pyšnit čistou střelbou, a spotřebovaly jen osm nábojů navíc. Na trestné kolo musely druhé Francouzky i třetí Němky. Všechny terče sestřelily už jen šesté Italky a Estonky na 18. místě.

Biatlonisté skončili při Šlesingrově rozlučce dvanáctí

Štafetový závod v Novém Městě na Moravě českým biatlonistům nevyšel a při rozlučce Michala Šlesingra s kariérou obsadili 12. místo. Šlesingr i Ondřej Moravec udrželi tým v bojích o medaile, ale na třetím úseku propadl na střelnici Jakub Štvrtecký a musel na tři trestná kola. Pro zlato si v poslední štafetě sezony Světového poháru doběhli suverénně Norové a získali malý křišťálový glóbus.

Šlesingr v osiřelé Vysočina Areně, která zůstala prázdná kvůli nebezpečí šíření koronaviru, absolvoval poslední závod. S jedním dobíjením se udržel elity. "Jsem docela spokojený. Dvě kola byla fajn, v posledním kole jsem už na některé soupeře neměl," řekl Šlesingr, jenž uzavřel kariéru po téměř 19 letech.

Poslední závod kariéry odjel Šlesingr před prázdnými tribunami. "Určitě je to škoda, protože, jak už jsem mnohokrát řekl, tak fanoušci ze stánku v Novém Městě dělají top podnik v sezoně. Bez nich to tady není ono. Na druhou stranu nám dávají dost podpory na internetu a všelijak jinak, takže jim děkujeme," vzkázal divákům.

Desítky lidí opět sledovaly závod zpoza plotu, kde fanoušci stáli v bahně. "Viděl jsem fotky, jak tam jsou po kotníky ve vodě a někteří v botaskách. Klobouk dolů, jsou úžasní," uvedl Šlesingr, který v kontaktu s čelem předával na sedmé příčce. I Moravec si počínal s malorážkou dobře a také jemu stačil jeden náhradní náboj.

Zatímco zkušeným reprezentantům v novoměstském areálu štafetové úseky vyšly, Štvrtecký na třetím úseku střílel ze druhé pozice, ale naděje domácích biatlonistů v 21 letech zmařil na stojce. "Není lehké střílet na dvojce, byly takové blbé chyby. Celá položka byla na šest. Myslel jsem, že rány padají, a ony nepadaly," litoval.

Michal Krčmář pak musel absolvovat jeden trestný okruh a české kvarteto dovezl do cíle na dvanácté příčce. "Jeli dva zkušení kluci a bojovali jsme o medaili, pak jsme to vzali my dva mladší a štafeta šla do kopru. Na tom je krásný příklad, jak bude Michal chybět a bude těžké ho nahradit v týmu," řekl Krčmář.

Malý glóbus pro norské barvy vybojovali Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale a bratři Tarjei a Johannes Thingnes Böové. Úřadující mistři světa Francouzi bez Martina Fourcadea byli po penalizaci až patnáctí, stříbro slavili Ukrajinci a bronz Švédové.

Muži (4x7,5 km): 1. Norsko (Christiansen, Dale, T. Bö, J.T. Bö) 1:1:25,3 (0 trest. okruhů + 5 dobíjení), 2. Ukrajina (Pryma, Semjonov, Tkalenko, Pidručnyj) -38,2 (0+5), 3. Švédsko (Samuelsson, Nelin, Femling, Ponsiluoma) -43,3 (1+8), 4. Rusko -46,9 (0+7), 5. Německo -57,2 (1+10), 6. Itálie -1:46,9 (0+5), ...12. ČR (Šlesingr, Moravec, Štvrtecký, Krčmář) -3:39,1 (4+10).

Konečné pořadí SP štafet (6 závodech): 1. Norsko 348 b., 2. Francie 302, 3. Německo 264, 4. Rusko 253, 5. Ukrajina 216, 6. Slovinsko 216, ...11. ČR 189.

Ženy (4x6 km): 1. Norsko (Knottenová, Lienová, Tandrevoldová, Eckhoffová) 1:09:14,8 hod. (0+8), 2. Francie (Simonová, Braisazová, Chevalierová, Bescondová) -28,7 (1+10), 3. Německo (Horchlerová, Hinzová, Preussová, Herrmannová) -57,0 (1+14), 4. Ukrajina -58,5 (1+12), 5. Rusko -1:11,7 (1+12), 6. Itálie -2:01,3 (0+11), ...10. ČR (Jislová, Davidová, Charvátová, Kristejn Puskarčíková) -3:55,5 (3+18).

Konečné pořadí SP štafet (po 6 závodech): 1. Norsko 360, 2. Švýcarsko 260, 3. Německo 260, 4. Francie 257, 5. Švédsko 249, 6. Ukrajina 242, ...8. ČR 202.

(čtk)