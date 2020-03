Co plyne z dopisu

Dvacáté století jako století české a slovenské. To je názor někdejšího slovenského premiéra a místopředsedy federální vlády Jána Čarnogurského, který vyslovil během diskusního fóra ke století česko-slovenské, resp. československé ústavnosti v Praze. Je to hezká myšlenka. Oba národy docílily právě ve 20. století velkých úspěchů, ačkoli některé z nich byly provázeny obrovskými ztrátami, lidským neštěstím a utrpením dvou světových válek.

Na počátku 20. století byli Češi i Slováci národy bez vlastní státnosti, oba v rámci rakousko-uherské monarchie, která rozhodně nepřála tužbám slovanských národů. Mnohem hůře než Češi na tom byli Slováci, které před totálním pomaďarštěním, tedy národní likvidací, zachránil až vznik společného státu - Československé republiky v roce 1918. To byl onen začátek století. A na konci 20. století historie zaznamenala dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku, které jsou si v mnoha ohledech mezi všemi nejbližší, a to i díky společně prožité více než 60leté historii. Oba státy mají pocit, že současný stav je spravedlivý, neboť za své štěstí i problémy je zodpovědný každý sám a nelze již nic házet na druhého. Budiž.

Čarnogurský, který je také předsedou Slovensko-ruské společnosti, na zmíněném setkání řekl ještě jednu podnětnou myšlenku: na to, že 20. století je možno nazvat českým a slovenským, mají zásluhu také Rusové. O tom, jak to myslel, se můžeme jen domýšlet. Například že boje Rudé armády během druhé světové války (mezi rudoarmějci měli rozhodující početní vliv příslušníci ruského národa) zajistily také osvobození Čechů a Slováků od německého nacismu a fašismu.

Pan Čarnogurský, ačkoli žije na Slovensku, se zajímá také o budoucnost sochy maršála Koněva v Praze-Bubenči. Před časem zaslal dopis starostovi Prahy 6, že pokud bude odstraněna Koněvova socha ze současného stanoviště na náměstí Interbrigády, mají na Slovensku zájem o její odkoupení. Mám k dispozici dopis místostarosty Jana Laciny, kterým 20. února Čarnogurskému odpovídá. V něm se píše, že Čarnogurského nabídka »podpořená logickými vojensko-historickými argumenty« nenaplňuje záměr, který si Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo v září 2019, tj. »nalézt důstojné uplatnění uměleckého díla (sochy), nejlépe v některé z paměťových institucí«. Dokonce se zde místostarostovi velmi hodí odkázat na Smlouvu mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích z roku 1993 a Dohodu mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství z roku 1996. Lacina z těchto dokumentů cituje. Z prvního článek 18 – ten »hovoří o povinnosti vzájemné spolupráce při ochraně a studiu kulturního dědictví obou zemí, a to včetně kulturních a historických památek«. Ve druhém uvádí článek 4, který zavazuje obě strany - píše Lacina - »usilovat o ochranu historických kulturních památek a jiných děl materiální a duchovní kultury národů obou států, včetně památek a památných míst spojených s historií obou států«.

No vida, co všechno se nedozvíme o nutnosti naplňování rusko-českých kulturních vztahů z dopisu, který nebyl určen české veřejnosti. Kdyby totiž radnice Prahy 6 a zastupitelstvo měly do písmenka naplnit tyto body, pak by socha Koněva musela s odkazem na historii obou států zůstat na svém místě!

Socha samozřejmě patří do České republiky, protože i její území bylo z valné části osvobozeno sovětskými vojsky, přičemž Koněv má na tom velký podíl. Ale je třeba ocenit bratrskou slovenskou snahu zabránit dehonestaci Koněva, a tedy i celé Rudé armády. A tuto dehonestaci sledují představitelé Prahy 6 a ostatně i reprezentace velké Prahy – ano, o to jim jde.

Slovenské iniciativě díky!

Monika HOŘENÍ