Babiš vyzývá Čechy k okamžitému návratu z Itálie

V České republice je zatím 28 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. U žádného infikovaného není podle dosavadních informací průběh nemoci vážný. Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzývá Čechy k okamžitému návratu z Itálie.

»V ČR jsme vyšetřili již 787 osob. Stále platí, že se koronavirus potvrdil u 26 pacientů,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Italská vláda přijala v noci na neděli opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont. Čeští občané, kteří pobývají v těchto oblastech, se mohou vrátit domů. Na Twitteru to uvedli ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a ministr zdravotnictví. »Čeští občané se z uzavřených oblastí v severní Itálii mohou vrátit domů,« napsal Petříček. Podle ministerstva zahraničí se ohniska epidemie koronaviru rozšířila v Itálii na celém území země. »Na základě mimořádného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března 2020 doporučuje MZV necestovat na území Itálie,« uvedlo ministerstvo. Lidem doporučilo registraci ve své aplikaci DROZD, která českým úřadům umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. »V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450,« uvedl resort.

Italové by měli zůstat doma

K okamžitému návratu Čechů do vlasti, a to i těch, kteří v Itálii pracují, vyzval také premiér Andrej Babiš (ANO). Italský předseda vlády Giuseppe Conte by měl podle něj vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy. »Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit,« řekl Babiš v ČT. »Jediné, co je možné, je, aby italský premiér zkrátka vyzval své lidi, své občany, aby do jiných zemí v Evropské unii necestovali,« dodal.

Podle výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří ČR Michala Vebera v oblastech Itálie uzavřených kvůli novému typu koronaviru jsou s cestovními kancelářemi odhadem tisíce Čechů. Hlavní alpská zimní střediska, kam Češi jezdí na lyžařské zájezdy, jsou podle něj mimo uzavřené zóny.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je podle ministerstva zahraničí možné postupovat podle informací ministerstva pro místní rozvoj. »Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků,« uvedlo MMR.

Veber uvedl, že pokud v konkrétní oblasti nejsou omezení od místních úřadů, nemají cestovní kanceláře důvod svým zákazníkům storno poplatky neúčtovat, pokud se sami rozhodnou zájezd zrušit. Kanceláře by pak musely objednané služby platit ze svého.

Od soboty ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření, které dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v ČR trvale a přechodně žijí nebo pracují. Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Omezení se nevztahuje na řidiče kamionů a zdravotní služby a na piloty. ČR také v sobotu přestala vydávat víza lidem v Íránu, který podobně jako Itálie patří ke koronavirem silně zasaženým zemím.

S Itálií i dalšími dvěma zeměmi s velkým počtem nakažených, Čínou a Jižní Koreou, přerušila ČR už dřív letecké spojení. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.

Na hranicích namátkové kontroly

Na deseti hraničních přechodech budou namátkové kontroly, při nichž budou hasiči lidem v autech měřit teplotu. Lidé přijíždějící do ČR také na hranicích, v mezinárodních vlacích a na leteckých spojích dostanou informační letáky ke koronaviru.

První tři případy nákazy koronavirem v ČR testy odhalily před týdnem v neděli. Během pátku i soboty přibylo po sedmi nových nakažených. Celkem 22 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, dva se od nich nakazili. Zbylé čtyři případy mají vazby na americký Boston.

Průběh nemoci u všech infikovaných je stále mírný, někteří jsou zcela bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Zdravotníci jí začali dávat přednost, aby zůstala nemocniční lůžka volná pro lidi s případným vážným průběhem nemoci.

(jad)