Ilustrační FOTO - Pixabay

Dětským právům se nevěnuje dostatečná pozornost

Povědomí o dětských právech a Úmluvě o právech dítěte je v České republice nedostatečné. Školy by měly věnovat těmto tématům v rámci povinných osnov dostatek času, aby děti mohly pochopit praktický význam vlastních práv a věděly, jak se svých práv domoci.

Shodli se na tom účastníci semináře o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR, který pořádala Aliance za dětská práva a Česká sekce DCI v Poslanecké sněmovně pod záštitou předsedkyně sněmovního petičního výboru Heleny Válkové (ANO). Kromě dospělých svoje vlastní závěry formulovali i účastníci z řad dětí a mládeže.

»Na Úmluvu většinou v občanské výchově nezbyde čas. Často se proto jen zmíní, případně se jen vyjmenují jednotlivá práva. Nedochází nicméně k diskusi nad skutečným významem dětských práv a nad způsoby, jak se jich domáhat,« konstatovali. Účastníci se shodli také na potřebě zavedení funkce dětského ombudsmana, o což Aliance usiluje dlouhodobě. Podle jejich představ by dětský ombudsman měl mít »alespoň stejné, spíše silnější kompetence, než stávající veřejný ochránce práv«. Mladí účastníci by chtěli, aby k nim neměl věkem daleko. »Neměl by být ani moc mladý, ani moc starý. Ideální rozmezí by bylo mezi 25 a 30 lety, maximální věk by pak měl být 40 let,« uvedli.

Dále zdůraznili, že by se mělo jednat o neformální prostředí, aby se děti cítily bezpečně. S tím souvisí i neformální formy komunikace. Za nejpřívětivější označili sociální sítě (Facebook, Instagram), telefonní linku zdarma a chat. Dále by měly být k dispozici srozumitelné webové stránky, internetový formulář a email. Dětský ombudsman by měl mít kompetenci v oblasti zvyšování povědomí dětí, všech odborníků pracujících s dětmi, stejně jako široké veřejnosti o právech dítěte.

»Veřejný ochránce práv dětí by měl mít možnost dávat svá doporučení i územním celkům v jejich samostatné působnosti, když například obec vyhodí z městského bytu rodinu na ulici a způsobí tak, že děti jsou odebrány rodičům a umístěny do ústavní péče, někdy i každé jinam,« řekl Haló novinám předseda obou pořádajících organizací Miroslav Prokeš.

Vedení škol poslouchají jen to, co chtějí

Mladí delegáti také sdělili, že i přes povinnost zřizovat a podporovat školní parlamenty, školy je podporují málo. Největší problém vidí ve špatném zakotvení metodické podpory. Kvalita fungování školních parlamentů tak závisí na konkrétní škole, respektive na tom, zda se najde aktivní učitel či učitelka, kteří si činnost z vlastního zájmu a dobrovolně vezmou za svou. Na některých školách parlament není zřízen, a pokud je, tak jeho usnesením není přikládána taková důležitost, jako kdyby opatření navrhl dospělý. »Vedení škol také poslouchají jen to, co chtějí,« konstatovali účastníci semináře.

Za velmi omezený považují také okruh záležitostí, na kterých se děti mohou podílet. Zejména se jedná o nepodstatné záležitosti, např. pořádání studentských akcí. Není jim naopak dovoleno podílet se na organizaci školních plesů, natožpak účastnit se rozhodování např. o systému vzdělávání či dalších systematických opatřeních ve škole. Navrhují proto zavést povinné zřízení školních parlamentů a jejich metodické podpory a zajistit, aby jejich usnesením byla ze strany vedení škol věnována patřičná pozornost.

Zástupci vyjádřili velké znepokojení a nespokojenost se vzdělávacím systémem a stanovenými osnovami. Za velmi závažné považují časté opakování látky základní školy v rámci střední školy. Mezi nejzávažnějšími problémy pak delegáti zmínili absenci vzdělávání o mezinárodních institucích a systémech (EU, OSN apod.) a o aktuálních tématech, jako jsou gender, feminismus a LGBT. Proto navrhují upravit vzdělávací osnovy tak, aby odrážely potřeby současné mládeže, obsahovaly praktické informace užitečné do života a pro orientaci v současném světě a témata, která děti a mladé lidi zajímají včetně poskytnutí dostatečného prostoru pro jejich prodiskutování. Za velmi nedostatečné považují také řešení otázky prevence závislostí a rizikového chování.

(jad)