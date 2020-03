Ilustrační FOTO - Pixabay

Zástupce ředitelů škol čekají změny

Ministerstvo školství chce změnit způsob, jakým se určuje, kolik hodin za týden má odučit zástupce ředitele školy. Navrhuje, aby se stanovil minimální počet tříd, který škola musí mít pro zřízení této funkce.

Zároveň chce definovat, o kolik hodin celkem je možné zástupcům ředitele snížit rozsah vyučovací povinnosti. Vyplývá to z návrhu novely nařízení vlády, který je nyní v připomínkovém řízení.

»Důvodem připravované změny pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele je především posílení kompetencí ředitele školy a sjednocení pravidel pro ustanovování zástupců ředitele,« uvedlo ministerstvo v podkladech k návrhu. Novela by podle něj mohla do budoucna ušetřit kolem 661 milionů korun ročně.

»Je zarážející, že zmíněný návrh přichází v momentě, kdy se jedná o navýšení příplatků za třídnictví a další pozice ve školství. Zřejmě se bude muset ušetřit na jiných pozicích,« reagovala na novelu exposlankyně, odbornice KSČM na problematiku školství Marta Semelová.

Odbornice KSČM na problematiku školství Marta Semelová.

Ředitelé škol mají v současnosti možnost určit svého zástupce již při jediné třídě. Podle počtu tříd pak nařízení vlády stanoví, kolik hodin týdně mají zástupci učit. Například v základní škole (ZŠ) je pedagogický úvazek vyučujícího 22 hodin týdně. Zástupce ředitele v ZŠ, kde je nejvýš 14 tříd, má učit 11 hodin týdně. V ZŠ s 15 až 22 třídami devět hodin týdně. Ředitel může mít i více zástupců.

Ministerstvo chce sjednotit postup vytvořením takzvaného konta odpočtů z vyučovací povinnosti zástupců ředitele. Jeho celkový objem by se měl určovat podle počtu tříd. Pokud by měl ředitel víc zástupců, museli by se podělit o celkový počet hodin v kontu.

Přilákat do školství nepedagogy

Návrh je podle Semelové potřeba řádně prodiskutovat v terénu, to znamená se školami. »Jde o to, aby nedošlo ke komplikacím při zajišťování organizace a chodu škol a ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců. Zástupci ředitelů totiž mnohdy suplují práci nepedagogických a administrativních pracovníků, kteří na školách chybějí. K tomu se musí připravovat na hodiny, učit a věnovat se všem činnostem, které s výchovně vzdělávacím procesem souvisí. Na druhou stranu je pochopitelně správné, že mají vyučovací povinnost, ta je pro jejich práci nesmírně důležitá,« uvedla exposlankyně. Poslanci by podle ní měli po ministerstvu určitě požadovat, aby se zaměřilo na zlepšení pracovních a platových podmínek pro nepedagogy s cílem přilákat je do školství.

Ředitel ZŠ by si mohl stanovit zástupce při alespoň pěti třídách. Kupříkladu v ZŠ o velikosti pěti až 14 tříd by mělo konto odpočtů vyučovací povinnosti pro zástupce činit 11 hodin týdně, do 17 tříd 15 hodin týdně, do 26 tříd 22 hodin a do 35 tříd 33 hodin. Podobně to chce ministerstvo určit i pro mateřské, střední či střední odborné školy.

»Předložená novela nařízení zcela určitě zkomplikuje práci na středních školách, kde mají zástupci ředitele na starosti přijímací řízení, přípravu maturit a další časově a organizačně náročné činnosti. Osobně bych novelu nařízení v této podobě nepodporovala,« konstatovala Semelová.

Změny by měly platit od 1. září 2020, netýkaly by se soukromých či církevních škol.

