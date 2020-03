Ilustrační FOTO - Pixabay

Vládě chybí vlastní daňová filozofie

Drobné zásilky do 22 eur (zhruba 560 korun) ze zemí mimo EU budou zřejmě od příštího roku podléhat dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z novely zákona o DPH, kterou poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Změna nastane od příštího roku v celé EU.

Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, tak v příštím roce zřejmě zdraží. V současnosti podléhají DPH standardně všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. »Je dobře, že se Evropa dokázala dohodnout na společném postupu k odstranění této nerovnosti,« uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Podle údajů České pošty počet takových zásilek v ČR stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů. »Od ledna 2021 končí osvobození na DPH. To znamená, že na všechny zásilky včetně těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci,« uvedl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Luděk Procházka z poskytovatele celních služeb Gerlach upozornil, že změna může přinést problémy kurýrním společnostem i České poště. Ty budou muset najímat nové celní deklarantky, aby nápor administrativy zvládly. »V konečném důsledku bude opatření znamenat prodražení zásilek nejen o položku DPH, ale také o administrativní poplatky spojené s jejich odbavením. Tyto položky mohou v důsledku i převýšit původní hodnotu zásilky,« uvedl.

Podle stínového ministra financí za KSČM, člena rozpočtového výboru Sněmovny Jiřího Dolejše se nejedná o žádné revoluční opatření ani nic, co by usnadnilo výběr daní, jde zkrátka o produkt evropského práva, s nímž se budou muset čeští politici vypořádat. »Takových změn možná přijde ještě celá řada,« počítá Dolejš.

Jiří dolejš.

V daňové oblasti se postupuje salámovou metodou

Pro oblast daňové politiky by však podle něj bylo daleko důležitější, kdyby si všichni, kterých se to týká, v klidu sedli a zvážili, co vůbec ještě chtějí po zbytek volebního období s daněmi udělat. »Protože si myslím, že jak se věci komplikují, pokud jde o postavení například OSVČ a o to, jak se kříží některé plány, jde například o finanční udržitelnost pojišťovacích systémů a požadavky na plošné daně, na zrušení superhrubé mzdy, ekonomika navíc zpomaluje, tak je jasné, že asi bude velká citlivost na jakýkoliv zásah do daňové oblasti, který by omezoval inkaso. Současná vláda se přitom neshoduje na tom, že by někde ten výpadek daní dohnala. Tohle je podle mě daleko důležitější než zmíněný v podstatě administrativní krok,« uvedl Dolejš.

Je podle něj samozřejmé, že vláda bude muset řešit výhrady těch, kterých se to týká, protože každá dílčí daňová změna komplikuje systém a vytváří určité mezery. »Každá taková komplikace může mít nějaké efekty, které asi bude nutné řešit, ale je to záležitost spíše komplikovanosti daňové správy, nikoli koncepční řešení. Hlad po koncepčním řešení bude narůstat, určitá opravdu daňová filozofie odpovídající současné době a současným problémům bude nutná, a to se bohužel zatím neděje. Myslím si, že v této oblasti bychom měli vyslat jasný signál, že vláda špatně dovládne, pokud tento signál nebude vnímat,« dodal Dolejš. Dosud se podle něj v daňové oblasti postupuje salámovou metodou. »Vždy nějaký detail ošetříme, ale celek nám uniká, a přitom právě tady se začíná zauzlovávat ten vývoj a bude nutné si říci, jak to budeme řešit s nějakým větším výhledem,« uvedl stínový ministr.

Je podle něj samozřejmé, že pokud některé kroky povedou k výpadku daní, bude třeba jasně říct, kde se daňové inkaso dožene. To se nedá udělat bez hlubší revize struktury daní, dodal. »Vláda situaci v oblasti daní flikuje, postupuje salámovou metodou, pasivně akceptuje to, co přichází z Bruselu, ale vlastní daňovou filozofii, která by odpovídala současné situaci, nemá,« shrnul Dolejš.

Evropská Rada v prosinci 2017 schválila daňový balíček týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Stanoví, že od roku 2021 bude zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.

