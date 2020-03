Derby pražských »S« skončilo nerozhodně

Fotbalisté Slavie remizovali doma v pražském derby se Spartou 1:1. Hosty poslal v duelu 24. ligového kola do vedení v 80. minutě Benjamin Tetteh, ve třetí minutě nastavení srovnal střídající Petar Musa. Obhájce trofeje z Edenu nezvítězil ve třetím ze čtyř jarních zápasů a jeho náskok v čele tabulky před Plzní se snížil na osm bodů.

Sparta neporazila Slavii v desátém soutěžním utkání po sobě. Letenští, kteří ve středu ve čtvrtfinále domácího poháru rozstříleli Ostravu 5:0, čekají v lize na vítězství už pět kol a v tabulce jsou až osmí mimo elitní šestku, kterou čeká nadstavbová skupina o titul.

»Mám takové rozporuplné pocity. Výkon od nás byl velice dobrý, určitě nejlepší na jaře. Mám radost, že jsme neprohráli derby, pořád je to těžký a velký zápas. Bylo to o 16 bodů, po čtyřech kolech je to o osm. Určitě je třeba s tím počítat. Ale pro nás je spíš důležité pracovat na tom týmu,« řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavii se nakonec až na dlouhodobě zraněného Hovorku uzdravili všichni marodi včetně Ševčíka, Bořila či Takácse a v základní sestavě nenastoupila ani jedna ze zimních posil. Na hrotu útoku na jaře poprvé od začátku nastoupil Tecl. Ve sparťanské jedenáctce scházel Karlsson.

V Edenu se od začátku hrál důrazný zápas s řadou tvrdých zákroků a faulů. Zpočátku byla nebezpečnější Sparta. Ve 14. minutě po Dočkalově centru z přímého kopu zakončoval z první nabíhající Hancko a brankář Kolář musel míč vyrazit. Chvíli nato si navedl balon na střed Hložek a jeho přízemní střela šla těsně vedle.

V druhé části první půle získávala převahu Slavia, ale větší šanci měla jen jednu. Masopust si v 38. minutě zpracoval balon a jeho povedenou ránu zpoza vápna vytáhl dobrým zákrokem nad břevno gólman Heča.

Do druhé půle vstoupili domácí velkým náporem. V 50. minutě po signálu z rohového kopu vypálil z velkého vápna z voleje Ševčík a Spartu zachránil výborným zákrokem Heča. O chvíli později stejný hráč po chybě hostujícího gólmana netrefil z dálky poloprázdnou branku.

Slávisté pokračovali v aktivitě a bývalý sparťan Stanciu v 57. minutě pálil jen těsně vedle. Vzápětí na druhé straně Tetteh přetlačil v běžeckém souboji Takácse, který se srazil s gólmanem Kolářem, a doklepl míč do prázdné branky. Sudí Franěk však sparťanský gól po konzultaci s videorozhodčím kvůli faulu hostujícího útočníka neuznal.

»Nechci říkat, že jsem byl přesvědčený, ale věřil jsem. Šli jsme tělo na tělo, on mi dal ruku na záda, já jsem přeskakoval Koliho a trefil ho do hlavy kolem. Podle mě jasný faul,« řekl Takács. »Necítil jsem, že bych se ho dotkl. Ale rozhodčí se šel podívat na video a řekl, že to bylo naopak. Rozhodnutí je na něm,« lhal Tetteh.

V 76. minutě pálil po centru mimo Bořil. V 80. minutě už Tetteh mohl slavit. Ghanský útočník si na hraně ofsajdu naběhl na Dočkalovu kolmici, zasekl a s přispěním Takácsovy teče překonal Koláře.

Letenští však na první výhru v derby od března 2016 nedosáhli. Ve třetí minutě nastavení si střídající Musa naskočil na přímý kop od Bořila a hlavou překonal Heču. Chorvatský útočník dal druhý soutěžní gól za Slavii. Červenobílí tak se štěstím uhájili domácí ligovou neporazitelnost, ale poprvé v této sezoně v Edenu v nejvyšší soutěži ztratili body.

»Spokojenost určitě není, už je to druhé utkání, kdy jsme dostali gól na konci. Možná zbytečný faul, asi se to dalo vyřešit jinak. Nechceme faulovat v závěru, obzvlášť kolem pokutového území,« uvedl sparťanský trenér Václav Kotal.

(red)