Vítězem ankety »Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci, odpovím«, je…

Na březnovém Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje se hejtman Ivo Vondrák opět ohrazoval ke svému výroku ohledně záměru vzniku americké základny na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (LLJO). Dohledal jsem Moravskoslezský deník z 27. 1. 2020, kde byla regionálním politikům položena anketní otázka:

Měla by v našem regionu vzniknout základna americké armády?

Byla položena v jasném kontextu vyjádření europoslance a místopředsedy Občanské demokratické strany Alexandra Vondry, který v pořadu České televize Otázky Václava Moravce navrhl, aby na tomto letišti vznikla základna americké armády.

Dovolím si předložit dvě odpovědi politiků, kteří na ni také odpověděli, a jak je Moravskoslezský deník otiskl:

Josef Babka, opoziční zastupitel Moravskoslezského kraje a města Ostravy (KSČM): »Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Se základnou USA v Mošnově zásadně nesouhlasím a věřím, že ani vlastník letiště, tedy Moravskoslezský kraj. Doufám, že Vondrův nápad nemá ani oporu ve vládě ČR a dopadne jako s kauzou PROMOPRO, tedy absolutním fiaskem. Jeho návrh, drze prezentovaný jako návrh, který má pomoci Ostravsku, byl po vystoupení starosty Řeporyjí na kongresu ODS druhým, který mě znechutil. KSČM, stejně jako u záměru výstavby radaru v Brdech, je zcela zásadně proti těmto záměrům, které by zhoršily bezpečnostní situaci naší aglomerace i České republiky, a věřím, že by ho odmítli i občané kraje v krajském referendu, které by KSČM iniciovala.«

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje (ANO): »O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování mošnovského letiště. Dokud však nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry.«

Odpověď Josefa Babky je jasná a srozumitelná.

V odpovědi hejtmana I. Vondráka je jasně uvedeno, že o umístění posádky dlouhodobě usiluje.

Na čtvrtečním zastupitelstvu se pak hejtman ohrazoval s odvoláním na strategické materiály LJJO, že o ničem takovém se neuvažuje. Doufám, že se záznam z průběhu zastupitelstva někam nezatoulá.

Kdy tedy můžeme hejtmanovi věřit? Pro mě je vítěz ankety jasný. Gratuluji, pane hejtmane.

Ivan STRACHOŇ, zastupitel Moravskoslezského kraje (KSČM)