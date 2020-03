Od šílence ke KSČM

V jednom z posledních dílů diskusního pořadu Máte slovo na ČT bylo propíráno vydavatelství, které se před lety rozhodlo prý autenticky, tj. bez jakýchkoli historických dovětků a vysvětlivek (úvodníků), prodávat původní náckovské publikace nejen z doby 2. světové války, českého protektorátu atp. My nehodláme dělat jakoukoli reklamu, ač negativní, onomu podniku, a dvojnásob pak ne individuu, které ho řídí, a tak jeho jméno v tomto textu nezazní. Zastavit se u celé série šokujících výpadů, které ale v pořadu zazněly, musíme.

Dlouho jsem si kladl otázku, proč někoho takového veřejnoprávní Česká televize do sledovaného programu vůbec zve. Jako odstrašující příklad? Respektive jako varování, k čemu všemu může vést jistá fascinace událostmi z Třetí říše, která bohužel je ve společnosti (a to nejen v České republice) stále více než zřejmá? Nebo jako varování (k čemu všemu může vést četba takových nenávistných ideologických blábolů) v souvislosti s rostoucí popularitou ultrapravicových uskupení šovinistického, až neonacistického proudu?

Nenechme se mýlit. Důvod byl daleko prozaičtější. Kopnout si do komunistů, do komunismu, ale i do KSČM. Nelogické? Jak pro koho…

Za jednoho z těch hodných, kteří v tomto díle Máte slovo stáli na správné straně barikády, byl i předseda nevelkého poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vůči zmiňovanému extremistovi, řediteli nejmenovaného vydavatelství, vystupoval Bartošek správně horlivě, ba naštvaně, nebyl by to ale lidovec, aby v rámci rčení o největší tmě pod svícnem nezneužil tématu k okopávání KSČM, údajného komunismu, a dokonce i argentinského revolucionáře a lékaře Ernesta Che Guevary… Ne, pane poslanče, KSČM fakt nemá v programu »třídní boj jako prostředek k dosažení moci« a komunismus fakt nemá na svědomí nejvíc mrtvých v historii (jak se objevovalo i v SMS vzkazech od diváků, zatímco jiné zveřejněny být nemohly), protože komunismus ještě nikdy nikde nebyl. A že se hodláte zasadit, aby se u nás nemohly prodávat hrnečky s Che Guevarou? Protože prý podle vás »byl reprezentantem režimu, který má na svědomí stovky milionů životů«… Jestli tohle myslíte vážně, měl byste se naučit počítat. A radím vám neztrapňovat se, protože Che se po celém světě stal kultovní postavou paradoxně i antikomunistické scény. Jeho trička se prodávají nikoli jako forma propagace »komunismu«, ale jako kulturní symbol.

Takže nakonec mi docvaklo. Cílem hlavně bylo opět to tradiční vylhané účelové postavení nacismu, fašismu a komunismu na stejnou roveň…

Roman JANOUCH